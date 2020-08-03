MEDAŞ’tan bir teknolojik yatırım daha

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MEDAŞ’tan bir teknolojik yatırım daha

İHA

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) teknolojik altyapısını geliştirmeye devam ediyor.

MEDAŞ’tan bir teknolojik yatırım daha

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) teknolojik altyapısını geliştirmeye devam ediyor.
Teknolojik imkânlardan maksimum düzeyde faydalanarak tüketicilerine daha hızlı hizmet vermek için çalışan MEDAŞ, teknolojik altyapısını geliştirmeye devam ediyor. 20 kişilik bir ekibin 2.5 yıllık çalışmasının ardından Haziran ayında devreye alınan Şebeke Otomasyon Projesi kapsamındaki Uzaktan İzleme ve Kontrol Sistemi, Kesinti Yönetim Sistemi ve İş Gücü Yönetim sistemleri ile kesintiler, müşteri çağrısı gelmeden önce tespit edilerek enerji kesintisine daha hızlı müdahale edilebiliyor. Tüketicilerin 186 çağrı merkezini arayarak tesisat (abone) numarasını verdikleri takdirde, olası kesinti yeri bilgisayar tarafından otomatik olarak tahmin edilebiliyor. Bu sayede, kesinti noktasına en yakın ekipler canlı harita üzerinden tespit edilerek kesintinin en kısa zamanda giderilmesi sağlanıyor. Kurulan İleri Şebeke Yönetim Sistemi ile arıza yeri tespitinin hızlandırılması, en yakın ekibin yönlendirilmesi, alternatif beslemenin değerlendirilmesi ile daha kısa zamanda enerjilendirme sağlanıyor.
MEDAŞ, söz konusu proje devamında uzaktan izlenebilen ve kontrol edilebilen tüketici besleme noktası sayısının artırılması için yatırımlarını hızlandırdı. 2020 yılında uzaktan izlenen ve kontrol edilebilen istasyon sayısına 100 istasyon daha dahil ederek mevcut kontrol edilebilen istasyon sayısını yüzde 70 arttıracak çalışmaları yürütüyor. 2021 ve 2022 yıllarında ise 600 istasyonu daha uzaktan izlenebilir ve kontrol edilebilir hale getirmeyi planlayan MEDAŞ, böylece hizmet verdiği 6 ildeki elektrik şebekesinin ana omurgasını uzaktan kontrol edebilecek ve saha ekiplerinin kesinti noktasına ulaşmasını beklemeden, kontrol merkezinden şebekeye müdahale ederek öngörülemeyen kesintileri çok daha kısa sürede giderebilme imkanına sahip olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MHP Milletvekili Kara: “Tarımsal elektrik ve sulamada hasat sonrası ödeme sistemine geçilmeli”
YEREL HABERLER MHP Milletvekili Kara: “Tarımsal elektrik ve sulamada ...
Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Sevdikleriyle uzaktan bayramlaşıyorlar
YEREL HABERLER Sevdikleriyle uzaktan bayramlaşıyorlar
Acıgöl´ün suları 6- 7 metre çekildi
YEREL HABERLER Acıgöl´ün suları 6- 7 metre çekildi
Oğlunu yaraladı, araya giren oğlunun arkadaşını öldürdü
YEREL HABERLER Oğlunu yaraladı, araya giren oğlunun arkadaşını ...
Konya'da otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı
Hüyük’te kurulan örtü altı modern seralarda üretim başladı
YEREL HABERLER Hüyük’te kurulan örtü altı modern seralarda üretim ...
Kayıp kuzuları AFAD ekipleri buldu
YEREL HABERLER Kayıp kuzuları AFAD ekipleri buldu
Lastiği patlayan otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Lastiği patlayan otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
Konya'da lastiği patlayan otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da lastiği patlayan otomobil takla attı: 1 ölü, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X