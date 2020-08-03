Konya'da çift gökkuşağı dikkat çekti

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde aynı anda görülen iki gökkuşağı şaşkınlık oluşturdu.

Çok sık rastlanılmayan doğa olaylarından olan gökkuşağı Seydişehir ilçesi Çat Mahallesinde yağmur sonrasında görüldü. Çift gökkuşağını görenler bu anı kayıt altına aldı. Dakikalar süren görsel şölen bir süre sonra kayboldu.

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