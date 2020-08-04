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Ambulansa alınmayınca acil servisteki televizyonu ve kapıyı kırdı, tutuklandı

DHA

Ambulansa alınmayınca acil servisteki televizyonu ve kapıyı kırdı, tutuklandı


Tolga YANIK/KONYA, (DHA)KONYA'da annesinin Covid-19 şüphesiyle hastaneye sevk edildiği ambulansa alınmadığı gerekçesiyle acil servisteki televizyon ve kapıyı tekmeyumruk atarak kırdıktan sonra gözaltına alınan Kazım Ç.'nin (26) koronavirüs testi pozitif çıktı. 14 gün karantinada kaldıktan sonra adliyeye sevk edilen Kazım Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kazım Ç. olayı dikkat çekmek için yaptığını söylediği öğrenildi.
Olay, 12 Temmuz'da merkez Meram ilçesinde bulunan Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre Kazım Ç. hasta olan annesi Emine Ç.'yi gece saatlerinde hastaneye götürdü. Emine Ç. yapılan muayenesinin ardından özel bir hastaneye sevk edildi. Emine Ç.'de koronavirüs şüphesi olması üzerine ambulans görevlileri Kazım Ç.'nin ambulansa binmesine izin vermedi. Bunun üzerine sinirlenen Kazım Ç., acil servisteki televizyona yumruk ve kafa attı. Daha sonra Kazım Ç., bir kapıyı da tekmeleyerek kırdı. Güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilen Kazım Ç., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Hastanenin özel güvenlik görevlileri ve nöbetçi memuru da Kazım Ç.'den şikayetçi oldu. 
DİKKAT ÇEKMEK İÇİN TELEVİZYONU KIRMIŞ
Polisteki ifadesinde annesinin peşinden hastaneye gidebilmek için televizyonu kırdığını belirten Kazım Ç., "12 Temmuz günü annemi rahatsızlığından dolayı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdüm. Annemi özel bir hastaneye nakledeceklerini söylediler. Annemde covid şüphesi olduğu için beni ambulansa almadılar. Yanımda nakit param ve arabam olmadığı için 112'den yardım istedim. Onlar da beni hastane personeline yönlendirdi. Bana polisi aradıklarını onların yardım edeceği söylendi. 45 dakika geçti ve beni almaya ekip gelmeyince annemin durumu da ağır olunca bana yardım edin, beni annemin yanına götürün diye bağırdım. Doktorun birisi bana biz o işlere bakmıyoruz deyince dikkat çekmek ve çaresiz olduğum için acilde bulunan televizyona yumruk attım. Kendime zarar vermek için televizyona kafa vurdum. Ancak yaralanmadım. Acildeki kırmızı alan kapısını ben kırmadım. Annem içeride yatarken kardeşim içeriye gireceğinde ayağı kapının altına takılmış ve kapıda çok az bir çıkıntı olmuş. 'Bu hastaneyi de ambulansı da yakarım' gibi sözler söylemedim. Hastane personeline küfürlü sözlerde bulunup, küfretmedim" dedi.
TESTİ POZİTİF ÇIKTI
Kazım Ç.,'nin hastanede yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Kazım Ç. iki hafta boyunca gözlem altında tutuldu. Tedavisinin ardından test sonucu negatife dönen Kazım Ç., adliyeye sevk edildi. Kazım Ç., sevk edildiği Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince  'Görevi yaptırmamak için direnme ve kamu malına zarar verme' suçundan tutuklandı.  
DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK
2020-08-04 09:45:31

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