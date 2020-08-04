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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı

İHA

Temmuz ayında ihracatını yüzde 13.33 artıran Konya, 194 milyon 376 bin 440 bin dolar ihracat gerçekleştirerek Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı.

Konya Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı

Temmuz ayında ihracatını yüzde 13.33 artıran Konya, 194 milyon 376 bin 440 bin dolar ihracat gerçekleştirerek Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), temmuz ayı geçici dış ticaret verilerini açıkladı. Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat Temmuz'da bayram tatilinin getirdiği iş günü farkı nedeniyle geçtiğimiz yılın Temmuz ayına göre yüzde 5,8 düşüşle 15 milyar 12 milyon dolar oldu. Haziran ayına göre artış oranı ise yüzde 11,5 oldu. Son 12 aylık ihracat da yüzde 7,9 kayıpla 166,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Temmuzda Konya ise 194 milyon 376 bin 440 dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu rakama göre Konya il bazında Türkiye ihracatından aldığı payı yüzde 1.41’e çıkartarak 11. sırada yer aldı. Konya’nın ihracatı 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 12.33 oranında artış gösterdi. İhracat 2020 yılının Haziran ayına göre de yüzde 12.26 oranında arttı. 2020 yılı 7 aylık ihracat rakamı ise 1 milyar 167 milyon 530 bin 968 dolar olarak gerçekleşti.

"Konya Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı"
İhracat rakamlarını değerlendiren Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya’nın Temmuz ayında ihracat rekoru kırarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştığını söyledi.
Başkan Öztürk, “Küresel ticaretteki yavaşlamanın etkisi ile ülkemiz ve şehrimiz ihracatında Nisan ve Mayıs ayında düşüş gözlemlemiştik. Türkiye'nin ihracatını yüzde 15,8 artırdığı Haziran'da ise Konya yüzde 55,26 artırarak yeniden yüksek ihracat rakamlarına ulaşacağını göstermişti. Temmuz ayına geldiğimizde devam eden küresel olumsuzluk, eksik iş günü ve bayram tatili sebebiyle Türkiye’nin ihracatında yüzde 5,8 azalış olmasına rağmen Konya ihracatını yüzde 12.33 oranında artırma başarısı göstermiştir. Bir önceki aya göre ise yüzde 12.26 artan ihracatımız yükselmeye devam ettiğini görüyoruz. Küresel salgın sebebiyle tüm dünyada ekonomilerin yavaşladığı küresel ticaretin durduğu bir ortamda ihracatı artırmak şehrimiz adına bir başarıdır. 2020’nin ikinci yarısından itibaren yeniden hızlı ihracat artışı yakalayacağımız öngörüyorduk. İhracatçı firmalarımızla bu süreçte yaptığımız istişare toplantılarında elde ettiğimiz verileri Ticaret Bakanlığımız ve TOBB ile sürekli paylaştık. Salgın sürecinde firmalarımızla işbirliği içinde yaptığımız çalışmaların karşılığını aldığımıza inanıyoruz. Bu vesile ile her şeye rağmen inançla çalışan, emek harcayan Konyalı müteşebbislerimizi kutluyorum. 2020 yılında da ihracatımızın bir önceki yıla göre pozitif artarak şehrimizin 2 milyar doların üzerinde rakamlara ulaşacağına inanıyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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