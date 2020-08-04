Başkan Pekyatırmacı personelle bayramlaştı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Kurban Bayramının ardından ilk mesai gününde belediye personeli ile bayramlaştı.

Bayram sonrası ilk mesai gününde Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, belediye personeli ile bayramlaştı. Başkan Pekyatırmacı ilk olarak sabah saatlerinde Çevre ve Kontrol Müdürlüğünde göreve çıkacak olan personelle bir araya geldi. Başkan Pekyatırmacı, sosyal mesafe kuralarına göre personeli selamlayarak bayramlarını kutladı. Ardından Tesisler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğünü ziyaret eden Başkan Ahmet Pekyatırmacı, atölye çalışanları ile büro çalışanlarının bayramını kutladı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı daha sonra belediye fidanlığına giderek Park Bahçeler personeli ile bir araya geldi. Burada da sosyal mesafe ve maske kuralları çerçevesinde çalışanların bayramını kutladı. Başkan Pekyatırmacı daha sonra Gazalya Hatun Tesislerinde bulunan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü çalışanlarının bayramını kutladı. Müdürlüğün çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Ahmet Pekyatırmacı, çalışanlara kolaylıklar diledi. Son olarak Belediye hizmet binasında ofisleri ziyaret eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, çalışanların bayramını kutladı. Başkan Pekyatırmacı, hizmet almak için belediyeye gelen vatandaşların da bayramlarını kutladı.



“Bu bayramda aldığımız önlemler bizi gelecek bayramlara ulaştıracak”

Bayramda vatandaşlarla kucaklaşamadıkları için üzgün olduklarını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Geçtiğimiz Ramazan Bayramını tedbirler kapsamında evimizde geçirmiştik. Bu bayram ibadetimizi yerine getirmek amacıyla dışarı çıkabildik ve hemşehrilerimizle sosyal mesafe ve maske kuralları çerçevesinde bir araya geldik. Hemşehrilerimizle buluştuğumuz için mutluyuz ancak onlarla kucaklaşamadığımız için üzgünüz. İnşallah bu bayramda aldığımız tedbirlerle önümüzdeki bayramlara hep birlikte virüssüz ulaşacağız ve kucaklaşarak bayramlaşacağız. Pandemi süreci ile geçen bir bayramı daha geride bıraktık. Bayramın sonrasındaki ilk mesai günümüzde personelimizle bayramlaştık. Tabi gönül isterdi ki hepsi ile tokalaşıp sarılalım ancak sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak bayramlaştık. Bu zor şartlar altında çalışan mesai arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Belediye olarak bizden hizmet bekleyen herkese ulaşmamız gerekiyor. Bu hizmetleri halka ulaştırmamıza aracı olan tüm personelimize teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

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