Ticari araç evin duvarına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Konya’da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan hafif ticari aracın evin duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Otmancı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.T. idaresindeki 42 ANV 51 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak müstakil bir evin duvarına çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçta yolcu olarak bulunan Abdullah Tonel'in (64) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazadan yaralanan sürücü B.T. ve yolcu olarak bulunan M.T., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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