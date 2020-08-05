Konya İl Sağlık Müdürü Koç: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya İl Sağlık Müdürü Koç: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez

DHA

Konya İl Sağlık Müdürü Koç: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez


Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)KONYA İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, pandemi sürecinde kent olarak yoğun dönemden geçtiklerini belirtti. Koç, "Pandemiyi güzel yönetiyoruz ancak vatandaşlarımızdan ricamız; maske, sosyal mesafe ve temizliğe dikkat edelim. Eğer bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez. Dikkatli olmalıyız" dedi.
Konya Şehir Hastanesi'nde, bu sabah itibarıyla acil ve poliklinik alanında hizmet verilmeye başlandı. Hastanede basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İl Sağlık Müdürü Koç, "5 Ağustos itibarıyla Konya Şehir Hastanemizde acil ve polikliniklerimizde hasta kabulüne başlamış bulunuyoruz. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Uzun süredir beklediğimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan´ın hayali olan hastanemizi Konya´da da açmaktan çok mutluyuz. İnşallah 838 yataklı ilk etabıyla hizmete başlıyoruz. Yıl sonuna kadar da ikinci etabı olan 1250 yatağı tamamlanan kısmıyla hizmet vermeye devam edeceğiz. Yoğun bir süreçten geçiyoruz. En kısa sürede bu hafta itibarıyla da yataklı servislerimiz yoğun bakımlarımızda taşıma işlemlerini tamamlayacağız. Kademeli olarak hastalarımızı mağdur etmeden konforlu bir şekilde taşıma işlemini bu hafta sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Bütün polikliniklerimiz hizmete başlamıştır. Bu hafta randevu ile değil hastanemize gelen hastalarımızı kabul edeceğiz. Pazartesiden itibaren MHRS sistemi ile randevu sistemimiz başlayacaktır. Yani vatandaşlarımız bugünden itibaren randevularını alabilirler" diye konuştu. 
'YOĞUN SÜREÇ YAŞIYORUZ'
Konya olarak pandemide yoğun süreç yaşandığını dile getiren Koç, "Pandemide yoğun bir süreç yaşıyoruz Konya olarak. Bu nedenle de Konya Eğitim ve Araştırma Hastanemiz tamamen pandemi hastanesi olarak hizmet devam edecek. Yine orada acil hizmetleri ve yatak yoğunluğu açısından ve elektif dediğimiz Covid-19 dışı hastalarımızın tedavilerinin yapılması açısından Şehir Hastanemiz büyük bir yükü kaldıracaktır. Burada bu hafta itibarıyla inşallah ameliyatlarımız da başlayacak. O nedenle Konya Covid ile yoğun bir dönem yaşıyor ancak diğer acil durumlarda vatandaşlarımız hiçbir mağduriyet yaşamayacaktır. Sadece Covid dışı hastaların tedavi edildiği tek merkez Konya Şehir Hastanesi olacaktır" dedi. 
'BU HIZDA GİDERSE BİR ŞEHİR HASTANESİ DAHA YETMEZ'
Yatak ve yoğun bakım yoğunluğu olduğunu da belirten Koç, "Yatak ve yoğum bakım yoğunluğumuz var ama 'yer yok' diye bir şey yok. Şu anda bayram itibarıyla da ekiplerimizle devamlı olarak irtibat halindeyim. Hiçbir hasta hiçbir hastanede mağdur oldu yatırılamadı, diye bir durum olmadı. Pandemiyi güzel bir şekilde yönetiyoruz ancak vatandaşlarımızdan ricamız; maske, sosyal mesafe ve temizliğe dikkat edelim. Eğer bu hızda gider ise bir şehir hastanesi daha olsa yetmez. O nedenle dikkatli olmalıyız. Biz süreci iyi yönetiyoruz ama vatandaşlarımız dikkat etmezse yurt dışında gördüğümüz manzaraları inşallah yaşamayız. Bizim şu anda yatak sorunumuz, yoğum bakım sorunumuz yok. Bu süreci gayet iyi bir şekilde götürüyoruz. Şehir Hastanemizi bu nedenle temiz hastane olarak devam ettirmek istiyoruz. İnşallah vatandaşlarımız daha çok dikkat ederse diğer hastanelerimiz de en kısa sürede normale dönecektir" diye konuştu.
'İL DIŞINDAN HASTA GELMİYOR'
İl dışından Konya'ya hasta getirildiği yönündeki iddialara da cevap veren Mehmet Koç, "Kesinlikle başka bir ilden otobüslerle özel araçlarla hasta transferi yoktur. Bu tamamen sosyal medyada sağlık sistemimizi veya sağlık yönetimlerimizi zora sokmaya çalışanların uydurduğu bir şehir efsanesidir. Kesinlikle böyle bir şey yoktur. Bütün hastalarımız maalesef Konya´dandır. Bunu da üzülerek belirtiyorum. Sadece Konya´dan hasta sayımız yüksektir ama inşallah Konyalılarımızın duyarlılığıyla sayın valimizin başkanlığındaki kriz yönetimi gayet güzel bir şekilde işi götürüyor ve şu an hiçbir mağduriyet yaşanmıyor. Umarız ne kısa sürede bu pandemi sürecini Konya´da en diplere indiririz. Bunun için vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var" dedi.DHA-Genel Türkiye-Konya Mehmet IŞIK
2020-08-05 13:43:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı İl Sağlık Müdürü Koç: “Sadece Covid dışı hastaların tedavi edildiği tek merkez olarak Konya Şehir Hastanesi hizmete devam edecek"
YEREL HABERLER Konya Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı İl ...
Konya'da bir mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Konya'da bir mahalle karantinaya alındı
Başkan Altay gençleri üniversite eğitimi için Konya’ya davet etti
YEREL HABERLER Başkan Altay gençleri üniversite eğitimi için ...
Konya’da sosyal medyada dolaşan hastanelerin dolduğuna yönelik ses kaydına soruşturma
YEREL HABERLER Konya’da sosyal medyada dolaşan hastanelerin ...
Konya'da artan vaka sayısına rağmen tedbirlere uyulmuyor
YEREL HABERLER Konya'da artan vaka sayısına rağmen tedbirlere ...
Altun: “Meslek seçimi, geleceği bugünden planlamak ve yönlendirmek anlamına gelir”
YEREL HABERLER Altun: “Meslek seçimi, geleceği bugünden planlamak ve ...
Konya'da FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon operasyonu: 10 gözaltı kararı
YEREL HABERLER Konya'da FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon ...
FETÖ'ye ankesörlü telefon operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER FETÖ'ye ankesörlü telefon operasyonu: 6 gözaltı
Başkan Kavuş’tan Meram’a ‘Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’ müjdesi
YEREL HABERLER Başkan Kavuş’tan Meram’a ‘Tarımsal Hizmetler ...
Hafif ticari araç evin duvarına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç evin duvarına çarptı: 1 ölü, 2 ...
Hafif ticari araç evin duvarına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç evin duvarına çarptı: 1 ölü, 2 ...
Hüyük’te artan vakalar sebebiyle iki hafta süreyle pazar kurulmayacak
YEREL HABERLER Hüyük’te artan vakalar sebebiyle iki hafta süreyle ...
Ticari araç evin duvarına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Ticari araç evin duvarına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
İntihar girişimini izleyebilmek için koronavirüs tedbirlerini hiçe saydılar
YEREL HABERLER İntihar girişimini izleyebilmek için koronavirüs ...
Kızını göremeyince çatıya çıkarak intihar girişiminde bulundu Sosyal mesafe kurallarına uymadan izleyen vatandaşların cep telefonuyla görüntü almaya çalışması dikkat çekti
YEREL HABERLER Kızını göremeyince çatıya çıkarak intihar girişiminde ...
Seydişehir emniyet müdürü görevine başladı
YEREL HABERLER Seydişehir emniyet müdürü görevine başladı
Başkan Altay: "Konyamız sanayi alanında güçlenmeye devam ediyor"
YEREL HABERLER Başkan Altay: "Konyamız sanayi alanında güçlenmeye ...
Başkan Pekyatırmacı personelle bayramlaştı
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı personelle bayramlaştı
Başkan Kavuş, belediye personeliyle bayramlaştı
YEREL HABERLER Başkan Kavuş, belediye personeliyle bayramlaştı
Artık hayatta olmayan 4 ismin adı, Sonsuz Şükran Köyü’nde yaşatılacak
YEREL HABERLER Artık hayatta olmayan 4 ismin adı, Sonsuz Şükran ...
Torosların yaylalarında asırlık "tuluk" geleneği sürüyor
YEREL HABERLER Torosların yaylalarında asırlık "tuluk" geleneği ...
Konya Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı
YEREL HABERLER Konya Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat ...
Bera Holding A.Ş. 2019 İkinci Olağan Genel Kurulu yapıldı
YEREL HABERLER Bera Holding A.Ş. 2019 İkinci Olağan Genel Kurulu ...
Başkan Kılca, belediye personeliyle bayramlaştı
YEREL HABERLER Başkan Kılca, belediye personeliyle bayramlaştı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X