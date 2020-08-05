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Konya Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı İl Sağlık Müdürü Koç: “Sadece Covid dışı hastaların tedavi edildiği tek merkez olarak Konya Şehir Hastanesi hizmete devam edecek"

İHA

Kamu Özel Ortaklığı modeliyle yapımı tamamlanan Konya Şehir Hastanesinin tüm polikliniklerinde bugün itibariyle hasta kabulüne başlandı. İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, Konya olarak pandemide yoğun bir süreç yaşandığını belirterek, başka illerden Konya'ya hasta getirildiğine ilişkin haberlere, "Bu tamamen sosyal medyada sağlık sistemimizi, sağlık yönetimlerimizi zora sokmaya çalışanların uydurduğu bir şehir efsanesidir" dedi.

Konya Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı İl Sağlık Müdürü Koç: “Sadece Covid dışı hastaların tedavi edildiği tek merkez olarak Konya Şehir Hastanesi hizmete devam edecek"

Kamu Özel Ortaklığı modeliyle yapımı tamamlanan Konya Şehir Hastanesinin tüm polikliniklerinde bugün itibariyle hasta kabulüne başlandı. İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, Konya olarak pandemide yoğun bir süreç yaşandığını belirterek, başka illerden Konya’ya hasta getirildiğine ilişkin haberlere, “Bu tamamen sosyal medyada sağlık sistemimizi, sağlık yönetimlerimizi zora sokmaya çalışanların uydurduğu bir şehir efsanesidir” dedi.
Kamu Özel Ortaklığı modeliyle yapımı tamamlanan Konya Şehir Hastanesi tüm polikliniklerinde hasta kabulüne başladı. İlk etapta 838 yatak olarak hizmet vermeye başlayan şehir hastanesinde bu hafta itibariyle sadece randevusuz gelen hastalar alınacak.
Şehir Hastanesinde açıklamalarda bulunan Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, 5 Ağustos itibariyle Konya Şehir Hastanesinin acil servis ve polikliniklerinde hasta kabulüne başlandığını söyledi. Uzun süredir beklediklerini ifade eden Prof. Dr. Mehmet Koç, “Cumhurbaşkanımızın hayali olan hastanemizi Konya’da açmaktan çok mutluyuz. İnşallah 838 yataklı ilk etabıyla hizmete başlıyoruz. Yıl sonuna kadar da 2. etabı olan bin 250 yatağa tamamlanan kısmıyla hizmet vermeye devam edeceğiz. Yoğun bir süreçten geçiyoruz. Bugün poliklinik ve acil hizmetlerimiz başladı. En kısa sürede bu hafta itibariyle yataklı servislerimiz ve yoğun bakımlarımızın da taşıma işlemlerini tamamlayacağız. Kademeli olarak hastalarımızı mağdur etmeden taşınma işlemini bu hafta sonu itibariyle tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

“Konya olarak pandemide yoğun bir süreç yaşıyoruz”
Tüm polikliniklerin hizmete başladığını anlatan Prof. Dr. Mehmet Koç, randevulu gelen hastaların muayene edileceğini ve Pazartesi’den itibaren Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ile randevuların başlayacağını belirtti. Pandemi sürecine değinen Prof. Dr. Mehmet Koç, “Pandemide yoğun bir süreç yaşıyoruz Konya olarak. Bu nedenle de Eğitim ve Araştırma Hastanemizin Meram yerleşkesi tamamen pandemi hastanesi olarak hizmete devam edecektir. Ağır bakım hizmetleri devam edecek. Yatak yoğunluğu açısından Covid dışı hastalarımızın tedavilerinin yapılması açısından şehir hastanesi büyük bir yükü kaldıracaktır. İnşallah bu hafta içinde ameliyatlarımız da başlayacak. Konya Covid19’da yoğun bir dönem yaşıyor ama kalp gibi diğer acil durumlarda vatandaşlarımız hiçbir mağduriyet yaşamayacak. Sadece Covid dışı hastaların tedavi edildiği tek merkez olarak Konya Şehir Hastanesi hizmete devam edecek” diye konuştu.

“Bu hızla giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez”
Şu anda ihtiyaç yok, temiz hastane olarak devam edeceğiz. Yani Covid hastalarımızı diğer hastanelerimizde tedavi edeceğiz. Yatak ve yoğun bakım yoğunluğumuz var ama yer yok diye bir durum yok. Şu anda ben bayram itibariyle de ekibimizle devamlı irtibat halindeyim. Hiçbir hasta hastanede mağdur oldu, yatırılamadı bir şey duymadım çünkü takip ediyorum, bizzat acil servisleri gezdim. Şu anda pandemiyi güzel yönetiyoruz ama vatandaşlarımızdan ricamız maske sosyal mesafe ve temizliğe dikkat edelim. Eğer bu hızla giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez. O nedenle biz dikkat etmeliyiz. Biz bu süreci iyi yönetiyoruz ama vatandaşlarımız dikkat etmezse yurt dışında gördüğümüz manzaraları inşallah yaşamayız. Bizim şu anda yatak sorunumuz, yoğun bakım sorunumuz yok. Şehir hastanemizi bu nedenle temiz hastane olarak devam ettirmek istiyoruz. inşallah vatandaşımız daha çok dikkat ederse dikkat hastanelerimiz de kısa sürede normale dönecektir” şeklinde konuştu.

“Bütün hastalarımız maalesef Konya’dandır"
Başka illerden Konya’ya hasta getirildiğine ilişkin haberlere değinen Mehmet Koç, "Bu tamamen sosyal medyada sağlık sistemimizi, sağlık yönetimlerimizi zora sokmaya çalışanların uydurduğu bir şehir efsanesidir. Kesinlikle böyle bir durum yoktur. Bütün hastalarımız maalesef Konya’dandır. Bunu da üzülerek belirteyim. Sadece Konya’dan hasta sayımız yüksektir ama vatandaşlarımızın duyarlılığıyla, valimizin başkanlığındaki kriz yönetimi gayet güzel bir şekilde işi götürüyoruz. Şu an hiçbir mağduriyet yaşanmıyor. Umarım en kısa sürede bu pandemi sürecini Konya’da en diplere indiririz. Bunun için vatandaşlarımızın desteğine büyük ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.
Hastaneye tedaviye gelen 60 yaşındaki Abdullah Demirel, temiz bir hastane olduğunu ve çok memnun kaldığını söyledi.

Konya Büyükşehirden Şehir Hastanesine ulaşım kolaylığı
Öte yandan, Konya Şehir Hastanesinin poliklinik hizmeti vermeye başlamasıyla birlikte Konya Büyükşehir Belediyesi de vatandaşların hastaneye rahat gidip gelmeleri amacıyla toplu ulaşımda kolaylıklar sağlıyor. Yapılan yeni düzenlemeyle toplu ulaşım araçlarıyla Konya Şehir Hastanesi’ne gitmek isteyen vatandaşlar, Saman Pazarı Otobüs Hareket Merkezi’ne geldikten sonra buradan günlük tarifeli 45 adet seferi bulunan 112 No’lu otobüsle hastaneye ulaşabiliyor. Ayrıca AlaaddinAdliye Tramvay Hattı’nı kullanan vatandaşlar da Karşehir Tramvay Durağında indikten sonra Saman Pazarı Otobüs Hareket Merkezi’nden aktarma seferi yapan 112 No’lu Otobüs Hattı’nı kullanarak hastaneye ulaşım sağlayabiliyor. Yolcular, tramvay ve otobüslere bindikten sonra 100 dakika içinde ücret ödemeden aktarma hattını kullanabiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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