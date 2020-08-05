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Sosyal mesafeye uyulmayan düğünde magandalar, küçük çocuklara ateş açtırdı

DHA

Sosyal mesafeye uyulmayan düğünde magandalar, küçük çocuklara ateş açtırdı


Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde bir düğünde, düğün magandaları küçük çocukların eline tabanca verip ateş açtırdı. Sosyal mesafe kuralına da uyulmayan düğündeki o anlar, cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
Kadınhanı ilçesi Pusat Mahallesi´nde bir düğünde sosyal mesafe kuralları hiçe sayılarak çalan müzik eşliğinde halay çekildi, davetliler hem sosyal mesafe kuralına hem de maske takma kuralına uymadan yan yana oturdu. Bunun yanı sıra düğünde, sırayla tabancalarla havaya ateş açan magandalar, küçük çocukların da eline tabanca verdi. Çocukların havaya ateş açtığı o anlar davetlilerin cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Mehmet IŞIK
2020-08-05 15:43:29

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