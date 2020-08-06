Karatay’da korona virüs denetimleri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karatay’da korona virüs denetimleri

İHA

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde, korona virüs önlemleri kapsamında işyerleri ve semt pazarlarında maske ve hijyen denetimi yapıldı.

Karatay’da korona virüs denetimleri

Konya’nın merkez Karatay ilçesinde, korona virüs önlemleri kapsamında işyerleri ve semt pazarlarında maske ve hijyen denetimi yapıldı.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle ‘Sağlık İçin Hepimiz İçin’ sloganı ile bugüne kadarki en kapsamlı korona virüs denetimi gerçekleştirildi. Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca da, ilgili kamu kurumlarının görevlileri ile birlikte denetimlerde bulundu. İlçe genelindeki alışveriş merkezleri, lokanta, pastane, kafe ve kahvehane gibi işyerlerini ziyaret eden Başkan Hasan Kılca ve beraberindeki yetkililer, denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda alınan tedbirleri hatırlattı. Başkanı Hasan Kılca, Keçeciler Kapalı Pazar Yerini de ziyaret ederek, esnafın yanı sıra vatandaşlardan maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda daha hassas olmalarını istedi. Başkan Kılca, korona virüse karşı tedbirler için ilk günden itibaren ekip arkadaşlarıyla birlikte yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.
Başkan Kılca, “Cadde, sokak ve meydanlarımızın yıkanmasından toplu kullanım alanlarının olduğu tüm yerleri dezenfekte edilmesine; eldiven maske ve dezenfektan kullanımını teşvik etmekten salgının önüne geçilmesine yönelik aldığımız kararlara kadar Karatay Belediyesi olarak bizler bütün önlemlerimizi alıyoruz. Sürecin başarıyla tamamlanması adına İçişleri Bakanlığımızın ‘Sağlık İçin, Hepimiz İçin’ sloganıyla ülke genelinde başlattığı denetimlere bizler de işyerleri ve pazar yerlerini denetleyerek katkı verdik. İşyerlerinde maske, eldiven, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını denetledik. Yine bilindiği gibi pazar yerlerindeki girişlerin kontrol altına alınması ve içerideki esnaf sayısının belli bir oranında, içeride müşteri bulunması noktasında düzenleme var. Bu çalışmaların uygulanıp uygulanmadığını kontrol ettik. Eğer hepimiz hijyen kurallarına uyarsak ve temastan uzak durursak, bu hastalık konusunda hem kendimizi hem de çevremizi korumuş oluruz. Bu konuda vatandaşlarımızdan biraz daha hassasiyet bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

2 çocuk annesinden para karşılığı soyunmasını isteyen reklamcıya 1 yıl 8 ay hapis
YEREL HABERLER 2 çocuk annesinden para karşılığı soyunmasını isteyen ...
'Miras' kavgasında ağabeyini öldürdü
YEREL HABERLER 'Miras' kavgasında ağabeyini öldürdü
Minik İhsan Arda, torpil patlamasıyla görme yetisini kaybetti
YEREL HABERLER Minik İhsan Arda, torpil patlamasıyla görme yetisini ...
Konya'da yeni korona virüs önlemleri
YEREL HABERLER Konya'da yeni korona virüs önlemleri
O düğündeki 5 kişiye 6 bin lira ceza
YEREL HABERLER O düğündeki 5 kişiye 6 bin lira ceza
Konyaspor Basın Sözcüsü Öten: Konyaspor yeni anlaşmalar yaparak bu limiti artırma şansını muhakkak kullanacaktır
YEREL HABERLER Konyaspor Basın Sözcüsü Öten: Konyaspor yeni ...
Karatay Belediyesinden Galericiler Sitesi’ne plaka basım merkezi
YEREL HABERLER Karatay Belediyesinden Galericiler Sitesi’ne plaka ...
Sosyal mesafeye uyulmayan düğünde magandalar, küçük çocuklara ateş açtırdı
YEREL HABERLER Sosyal mesafeye uyulmayan düğünde magandalar, küçük ...
Akşehir’de çöp konteynerleri yıkanıp dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Akşehir’de çöp konteynerleri yıkanıp dezenfekte ...
Konya Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı İl Sağlık Müdürü Koç: “Sadece Covid dışı hastaların tedavi edildiği tek merkez olarak Konya Şehir Hastanesi hizmete devam edecek"
YEREL HABERLER Konya Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı İl ...
Konya İl Sağlık Müdürü Koç: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez
YEREL HABERLER Konya İl Sağlık Müdürü Koç: Bu hızda giderse bir ...
Konya'da bir mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Konya'da bir mahalle karantinaya alındı
Başkan Altay gençleri üniversite eğitimi için Konya’ya davet etti
YEREL HABERLER Başkan Altay gençleri üniversite eğitimi için ...
Konya’da sosyal medyada dolaşan hastanelerin dolduğuna yönelik ses kaydına soruşturma
YEREL HABERLER Konya’da sosyal medyada dolaşan hastanelerin ...
Konya'da artan vaka sayısına rağmen tedbirlere uyulmuyor
YEREL HABERLER Konya'da artan vaka sayısına rağmen tedbirlere ...
Altun: “Meslek seçimi, geleceği bugünden planlamak ve yönlendirmek anlamına gelir”
YEREL HABERLER Altun: “Meslek seçimi, geleceği bugünden planlamak ve ...
Konya'da FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon operasyonu: 10 gözaltı kararı
YEREL HABERLER Konya'da FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon ...
FETÖ'ye ankesörlü telefon operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER FETÖ'ye ankesörlü telefon operasyonu: 6 gözaltı
Başkan Kavuş’tan Meram’a ‘Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’ müjdesi
YEREL HABERLER Başkan Kavuş’tan Meram’a ‘Tarımsal Hizmetler ...
Hafif ticari araç evin duvarına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç evin duvarına çarptı: 1 ölü, 2 ...
Hafif ticari araç evin duvarına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç evin duvarına çarptı: 1 ölü, 2 ...
Hüyük’te artan vakalar sebebiyle iki hafta süreyle pazar kurulmayacak
YEREL HABERLER Hüyük’te artan vakalar sebebiyle iki hafta süreyle ...
Ticari araç evin duvarına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Ticari araç evin duvarına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
İntihar girişimini izleyebilmek için koronavirüs tedbirlerini hiçe saydılar
YEREL HABERLER İntihar girişimini izleyebilmek için koronavirüs ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X