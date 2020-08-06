Medova Hastanesinden, Dr. Seyit Karaca’ya teşekkür

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Medova Hastanesi, hastanedeki görevlerinden ayrılan Dr. Seyit Karaca’ya bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Medova Hastanesinden yapılan açıklamada, “Hastanemizin kuruluş aşamasından beri birlikte çalıştığımız ve birçok başarıya beraberce imza attığımız İcra Kurulu Üyemiz Dr. Seyit Karaca hastanemizdeki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 4 Ağustos 2020 tarihi itibariyle hastanemizdeki görevinden ayrılan Dr. Karaca’ya bugüne kadar verdiği hizmetlerden ötürü teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

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