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Konya'da, koronavirüs testi pozitif kişilere giriş- çıkış yasağı

DHA

Konya'da, koronavirüs testi pozitif kişilere giriş- çıkış yasağı


KONYA, (DHA) KONYA Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı doğrultusunda, kent merkezine şehir dışından gelen ya da şehir dışına gidecek, koronavirüs testi pozitif çıkan kişilerin giriş ve çıkışlarına izin verilmeyecek. Kentte ayrıca 15 Ağustos´ta başlaması planlanan özel eğitim kurumlarının telafi eğitimleri de 2 hafta sonraya ertelendi.
Kentte, son günlerde koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanmasıyla birlikte İl Hıfzıssıhha Kurulu bazı kararlar aldı. Buna göre, araçlarıyla şehre giriş çıkış yapanlara polis kontrol noktalarında `Hayat Eve Sığar´ uygulamasından HES kodu sorgulaması gerçekleştirilirken, koronavirüs testi pozitif olan ve evde kalması kararlaştırılan kişilerin seyahat etmelerine izin verilmeyecek. Kurallara uymayanlara ise 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu´nun 294´üncü maddesi gereğince cezai işlem uygulanacak.
Kurul ayrıca 15 Ağustos´ta başlaması planlanan özel eğitim kurumlarının telafi eğitimlerini de tekrar değerlendirilmek üzere 2 hafta sonraya erteledi. DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez
2020-08-06 14:07:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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