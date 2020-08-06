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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KTO Karatay Üniversitesi pilotaj bölümüne 33 öğrenci alacak

İHA

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi'nin Pilotaj Bölümüne bu yıl YKS puanı ile 33 öğrenci kabul edeceği bildirildi.

KTO Karatay Üniversitesi pilotaj bölümüne 33 öğrenci alacak

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi’nin Pilotaj Bölümüne bu yıl YKS puanı ile 33 öğrenci kabul edeceği bildirildi.
KTO Karatay Üniversitesi Pilotaj Bölümü Eğitim Müdürü Süleyman Doğan, Türkiye’deki havacılık sektörünün istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü, Asya ve Avrupa arasında yer alan ülkemiz hava sahasının stratejik konumu ve ekonomik gücünün her geçen gün önem kazandığını söyledi.
Havacılık sektöründe donanımlı ve nitelikli pilot eksikliğine vurgu yapan Doğan, “Uluslararası havacılık sektöründe yaşanan gelişmeler sonucu özel havacılık şirketlerinin artması, beraberinde hava ulaşımındaki nitelikli personel ihtiyacını getirdi. Havacılık sektöründeki bu gelişmeler, uluslararası standartlarda pilot ihtiyacını ön plana çıkarıyor. Bu kapsamda üniversitemizde Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde Pilotaj Bölümü’nü açarak ilk öğrencilerimizi geçtiğimiz yıl aldık. Bu yıl da yeni pilot adaylarımızı bekliyoruz. Türkiye’nin en iyi Pilotaj Bölümünün KTO Karatay Üniversitesi çatısı altında olması ve uluslararası düzeyin üzerinde lisans eğitimi vermesi hem öğrencilerimiz hem Konya hem de Türkiye için ayrı bir öneme sahip. İnanıyoruz ki havacılıkta, dünyadaki en önemli ilk 3 üniversiteden biri olacağız” şeklinde konuştu.
Pilotaj Bölümü’nün ayrıcalıklarına değinerek, eğitim kalitesi hakkında bilgi veren Doğan, “Türkiye’nin en deneyimli uçuş ve bakım ekibine sahip KTO Karatay Üniversitesi, kendi planör ve uçaklarıyla, kendi pisti ve bakım merkezinde pilot yetiştiren tek üniversite unvanını elinde bulunduruyor. Konya’da dünya çapında pilotların yetişmesi bizleri son derece gururlandırıyor. Pilotaj bölümündeki uygulama eğitimleri Türkiye’de yalnızca KTO Karatay Üniversitesi’nde planör uçuşlarıyla başlıyor. Planör lisansına (SPL) sahip olan bir pilot adayı, bir uçağa nispetle çok daha üst düzey beceri gerektiren planörü kullanarak, kumanda yeteneklerini geliştiriyor. Piste hangi irtifadan nasıl yaklaşacağını, mecburi inişlerde hızlı ve mükemmel karar verme yeteneklerini planör eğitimiyle kusursuzlaştırılıyor. Öğrencilerimiz anormal duruma yaklaşan veya giren uçağın hangi kumandalar ve koordineli kullanımla kurtarılacağını öğreniyor” dedi.
Öğrencilerin güvenliğine de hat safhada önem verildiğine vurgu yapan Doğan, Türkiye’de ilk kez kullanılan paraşütlü eğitim uçakları ile yaşanabilecek olası kazaların önüne geçmeyi hedeflediklerini bildirdi.

“2020 YKS ile 33 öğrenci kabul edeceğiz”
KTO Karatay Üniversitesi Pilotaj Bölümüne YKS puanı ile 33 öğrenci kabul edileceğinin altını çizen Doğan, “Bu yıl, kontenjanlarımız dahilinde 5 tam burslu, 28 ücretli öğrenci kabul edeceğiz. İlk öğrencilerimiz geçen yıl ailemize katıldı, bu yıl da yeni öğrencilerimizi almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıntılı bilgi almak isteyen öğrenci adaylarımız, KTO Karatay Üniversitesi resmî web sitesini ve pilotaj.karatay.edu.tr sayfasını takip etsinler” tavsiyesinde bulundu.

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