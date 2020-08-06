Akşehir’de kapsamlı denetim

Konya’nın Akşehir ilçesinde, İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği korona virüs denetimleri konulu genelgesi doğrultusunda yapılan denetimlerde İlçe Kaymakam Vekili Tuzlukçu Kaymakamı Abdullah Yüksel ile Belediye Başkanı Salih Akkaya önderliğinde geniş kapsamlı denetim yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Akşehir Belediyesi Zabıta Teşkilatı, İlçe Sağlık Grup Başkanlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinden oluşan kolluk kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen geniş kapsamlı denetime, ilçede görev yapan kamu kurumlarının yöneticileri de katıldı.

Denetim kapsamında çay bahçesi, market, kafeterya, kıraathane, berber, kuaför, güzellik salonu, lokanta gibi işyerlerinde denetim yapan heyet, taksi duraklarında da incelemelerde bulundu. Ayrıca şehir içi dolmuşlarda da denetim yapıldı.

Kaymakam Yüksel ve Başkan Akkaya, esnaf ve vatandaşlara korona virüs salgını kapsamında alınması gereken önlem ve uyulması gereken kurallar ilgili bilgilendirme yaptı. Maske, sosyal mesafe, ve hijyen konularında da uyarılarda ve ikazlarda bulunuldu.

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