Konyaspor'da Hilmi Kulluk yeniden aday oldu



Tolga YANIK/KONYA, (DHA)-İTTİFAK Holding Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk, yarınki olağan genel kurulda yeniden aday olduğunu açıkladı.

Daha önce yaptığı açıklamada olağan genel kurulda aday olmayacağını açıklayan mevcut başkan Hilmi Kulluk, yarın yapılacak genel kurul öncesi yeniden aday olduğunu duyurdu. Hilmi Kulluk, yaptığı yazılı açıklamada, "Kulübümüzün 07.08.2020 Cuma günü Selçuklu Kongre Merkezi´nde yapılacak Olağan Genel Kurulla ilgili açıklamalarımızı daha önce camiamızla paylaşmıştık. Bu süre içinde iki kez açık çağrıda bulunarak Konyaspor´umuzun menfaatleri doğrultusunda liste oluşturan adaylara her türlü desteği sağlayacağımızı samimiyetle ifade etmiştik. Ancak bu açıklamaların ardından uzun süre herhangi bir gelişme yaşanmaması Konyaspor´u yürekten seven ve zarar görmesini istemeyen taraftarlarımız arasında büyük tedirginlik oluşturdu. Bununla birlikte camiamızdan gelen yoğun talep ve şehrimizin kanaat önderleriyle yaptığımız durum değerlendirmesi sonucunda 5 Ağustos itibariyle genel kurul için liste hazırlığına başladık. O ana kadar tüm çağrılarımıza rağmen adaylık konusunda hiçbir adımın atılmamış olması, spor kamuoyunun malumudur. Hal böyleyken yaptığımız liste hazırlığının basında yer almasının ardından gecenin ilerleyen saatlerinde adaylık açıklamasının yapılması camiamızın takdirindedir. Çarşamba gecesine kadar ortaya çıkan tablo, iki senedir gecemizi gündüzümüze katarak hiçbir menfaat beklemeden kulübümüz için yoğun çaba sarf eden yönetim kurulumuza büyük bir sorumluluk yüklemiştir. Artık bu sorumluluktan geri adım atmamız mümkün değildir. Bu vesileyle çok değerli başkan adaylarımız ve kıymetli yol arkadaşlarına başarılar diliyor; Olağan Genel Kurulumuzun kulübümüze ve camiamıza hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Konya Tolga YANIK

2020-08-06 19:29:00



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