Ağabeyini öldüren şüpheli, ayçiçeği tarlasında yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağabeyini öldüren şüpheli, ayçiçeği tarlasında yakalandı

DHA

Ağabeyini öldüren şüpheli, ayçiçeği tarlasında yakalandı


Tolga YANIK/KONYA, (DHA)KONYA´da, miras nedeniyle husumetli olduğu ağabeyi Aziz Uyar'ı (32) tüfekle vurarak öldüren Adnan Uyar (30), saklandığı ayçiçeği tarlasında yakalandı. Öldürülen Aziz Uyar´ın, olaydan önce iş yerinde olan kardeşini telefonla arayarak, "Seni kaldırmaya geliyorum" diye tehdit ettiği, ardından da yanına gittiği belirtildi.
Olay, dün saat 02.30 sıralarında, Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Kavakaltı Sokak'ta meydana geldi. Aziz Uyar ve kardeşi Adnan Uyar arasında babalarından kalan tarla nedeniyle kavga yaşanmaya başlandı. Karatay ilçesine bağlı Ereğli yolu üzerinde bulunan Göçü Mahallesi'nde yaşayan Aziz Uyar, kardeşini telefonla aradı. İki kardeş arasında aynı nedenle tartışma çıktı. Aziz Uyar, iş yerinde olduğunu öğrendiği kardeşine, "Seni kaldırmaya geliyorum" diyerek, telefonu kapattı. 
AĞABEYİ GELİNCE VURDU
Adnan Uyar, bir süre sonra iş yerine gelen ağabeyine tüfekle ateş etti. Dışarı çıkarak, kaçmaya çalışan Aziz Uyar, sırtından vurularak hayatını kaybetti. Adnan Uyar ise kaçtı.
GECE AYÇİÇEĞİ TARLASINDA YATMIŞ
Asayiş Şubesi'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, motosikletle kaçtığı belirlenen şüpheli Uyar´ın Göçü Mahallesi'ne gitmiş olabileceği üzerinde yoğunlaştı. Bir çoban, ekiplere, sarı motosikletli bir kişinin, ayçiçeği tarlasına doğru kaçtığını bildirdi. Polis, Adnan Uyar'ı tarlada yakalayarak gözaltına aldı.
Adnan Uyar'ın ifadesinde, babalarından kendilerine 50 dönüm tarla kaldığını, tarlayı ağabeyi ile yarı yarıya bölüştüklerini ancak ağabeyinin kendi tarafını da yıllardır ektiğini, bu nedenle aralarında husumet olduğunu anlattığı öğrenildi. 
1 aylık bir çocuğu olan Adnan Uyar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK
2020-08-07 09:38:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya’da maske yasağını ihlale 50 bin lira ceza
YEREL HABERLER Konya’da maske yasağını ihlale 50 bin lira ceza
Konyaspor’da Hilmi Kulluk başkanlığa yeniden aday
YEREL HABERLER Konyaspor’da Hilmi Kulluk başkanlığa yeniden aday
Konyaspor'da Hilmi Kulluk yeniden aday oldu
YEREL HABERLER Konyaspor'da Hilmi Kulluk yeniden aday oldu
Akşehir’de kapsamlı denetim
YEREL HABERLER Akşehir’de kapsamlı denetim
KTO Karatay Üniversitesi pilotaj bölümüne 33 öğrenci alacak
YEREL HABERLER KTO Karatay Üniversitesi pilotaj bölümüne 33 öğrenci ...
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: “Resmi kaynaklar dışında gelen bilgilere itibar etmeyin”
YEREL HABERLER İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: “Resmi kaynaklar ...
Meram’da korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Meram’da korona virüs denetimi
Konya'da, koronavirüs testi pozitif kişilere giriş- çıkış yasağı
YEREL HABERLER Konya'da, koronavirüs testi pozitif kişilere giriş- ...
Başkan Oprukçu, gündemi değerlendirdi
YEREL HABERLER Başkan Oprukçu, gündemi değerlendirdi
Medova Hastanesinden, Dr. Seyit Karaca’ya teşekkür
YEREL HABERLER Medova Hastanesinden, Dr. Seyit Karaca’ya teşekkür
Kaymakam ve Başkan’dan denetim
YEREL HABERLER Kaymakam ve Başkan’dan denetim
Karatay’da korona virüs denetimleri
YEREL HABERLER Karatay’da korona virüs denetimleri
2 çocuk annesinden para karşılığı soyunmasını isteyen reklamcıya 1 yıl 8 ay hapis
YEREL HABERLER 2 çocuk annesinden para karşılığı soyunmasını isteyen ...
'Miras' kavgasında ağabeyini öldürdü
YEREL HABERLER 'Miras' kavgasında ağabeyini öldürdü
Minik İhsan Arda, torpil patlamasıyla görme yetisini kaybetti
YEREL HABERLER Minik İhsan Arda, torpil patlamasıyla görme yetisini ...
Konya'da yeni korona virüs önlemleri
YEREL HABERLER Konya'da yeni korona virüs önlemleri
O düğündeki 5 kişiye 6 bin lira ceza
YEREL HABERLER O düğündeki 5 kişiye 6 bin lira ceza
Konyaspor Basın Sözcüsü Öten: Konyaspor yeni anlaşmalar yaparak bu limiti artırma şansını muhakkak kullanacaktır
YEREL HABERLER Konyaspor Basın Sözcüsü Öten: Konyaspor yeni ...
Karatay Belediyesinden Galericiler Sitesi’ne plaka basım merkezi
YEREL HABERLER Karatay Belediyesinden Galericiler Sitesi’ne plaka ...
Sosyal mesafeye uyulmayan düğünde magandalar, küçük çocuklara ateş açtırdı
YEREL HABERLER Sosyal mesafeye uyulmayan düğünde magandalar, küçük ...
Akşehir’de çöp konteynerleri yıkanıp dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Akşehir’de çöp konteynerleri yıkanıp dezenfekte ...
Konya Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı İl Sağlık Müdürü Koç: “Sadece Covid dışı hastaların tedavi edildiği tek merkez olarak Konya Şehir Hastanesi hizmete devam edecek"
YEREL HABERLER Konya Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı İl ...
Konya İl Sağlık Müdürü Koç: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez
YEREL HABERLER Konya İl Sağlık Müdürü Koç: Bu hızda giderse bir ...
Konya'da bir mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Konya'da bir mahalle karantinaya alındı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X