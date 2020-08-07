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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuyumcu, soyguna gelen şüphelilerden birini vurdu

İHA

Konya'da bir kuyumcu, dükkanına gelerek soymak isteyen iki şüpheliden birini vurarak etkisiz hale getirdi. İş yeri sahibinin diğer şüpheliyi de etkisiz hale getirerek yakaladığı anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Kuyumcu, soyguna gelen şüphelilerden birini vurdu

Konya’da bir kuyumcu, dükkanına gelerek soymak isteyen iki şüpheliden birini vurarak etkisiz hale getirdi. İş yeri sahibinin diğer şüpheliyi de etkisiz hale getirerek yakaladığı anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Olay, saat 08.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sultan Caddesi üzerinde bir kuyumcuda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Koyuncu’ya ait kuyumcuya müşteri gibi giren Ahmet Tuger (19) iş yeri sahibine oyalarken dışarıda bekleyen diğer şüpheli Mustafa Hazır (19) elindeki pompalı tüfekle dükkana girdi. O sırada işyeri sahibinin eşi Raziye Koyuncu'da iş yerinin arka kısmından aldığı pompalı tüfeği şüphelilere doğrulttu. Şüphelinin bir anlık dalgınlıklarından yararlanan iş yeri sahibi, şüpheliyi tabancasıyla bacağından yaraladı. Raziye Koyuncu ise bu sırada şüphelilerin kaçmaması için dükkandan çıkarak kapıyı kapattı.
Yaralı olay yerine gelen ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, diğer şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Yaralanan şüphelinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, iş yeri sahibi ile şüpheliler arasında yaşanan olay güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bisikletle kuyumcuya müşteri gibi gelen şüphelinin arkasından tüfekle diğer şüphelinin gelmesi, elindeki tüfeği iş yeri sahibine doğrultması, iş yeri sahibinin eşinin başka bir tüfeği şüpheliye doğrultması ve dükkan sahibinin şüphelilerden birini vurduktan sonra etkisiz hale getirmesi yer alıyor.
İş yeri sahibinin kardeşi Ahmet Koyuncu, olay olduktan sonra geldiğini ifade ederek, “İki hırsız girmiş içeriye birisi olay anında vurulmuş. Polisler geldiler hastaneye götürdüler. Husumet yoktu, normal rutin bir gasp olayıydı” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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