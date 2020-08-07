Ağabeyini öldüren şüpheli, ayçiçeği tarlasında yakalandı (2)

TUTUKLANDI
Konya´da, miras nedeniyle husumetli olduğu ağabeyi Aziz Uyar'ı (32) tüfekle vurarak, öldüren Adnan Uyar (30), çıkarıldığı mahkemece `kasten öldürme´ suçundan tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Tolga YANIK
2020-08-07 16:26:25
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