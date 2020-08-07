Hilmi Kulluk: Hep beraber birleşip en iyi yere çıkalım



Tolga YANIK/KONYA, (DHA)-İTTİFAK Holding Konyaspor'da yeniden başkan seçilen Hilmi Kulluk, olağan genel kurulda yaptığı konuşmada, "Bu takım Hilmi Kulluk'un takımı değil ki. Bu takım Konyamızın, bizim tekelimizde değil. El birliği ile yapalım. Proje üretelim, reklam verelim, loca satalım. Herkese kapımız açık. Konya'dan tek istediğim şu, hep beraber birleşelim, aklın yolu bir, en iyi yere çıkalım" dedi.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde yapılan ve tek listeyle gidilen olağan genel kurulda yeniden başkan seçilen Hilmi Kulluk, kentteki iş adamlarına seslenerek şunları söyledi:

"Sanayicileri Konyaspor'a destek olmaya çağırıyorum. Konyaspor, yönetim kurulunun üzerindeki yükle, belediye başkanlarımızın üstündeki yükle gitmez. Bu çark tıkanır. İmece usulü, herkes üzerine yük alırsa biz bu çarkı çevirebiliriz. Benim ve yönetim kurulu üyelerinin kulüpten 17 milyon liranın üstünde alacağı var. İki yılda benden 1 milyonun üzerinde para çıktı. Artık bıçak kemiğe dayandı. Ne belediyemizden ne yönetimimizden maddi yönde çok bir şey çıkacağını sanmıyorum. Gelin bunu hep beraber paylaşalım. Bu takım Hilmi Kulluk'un takımı değil ki. Bu takım Konyamızın, bizim tekelimizde değil. El birliği ile yapalım. Proje üretelim, reklam verelim, loca satalım. Herkese kapımız açık. Konya'dan tek istediğim şu; hep beraber birleşelim, aklın yolu bir, en iyi yere çıkalım."

'MEVCUT BORÇ VERGİ DAHİL 158 MİLYON 970 BİN TL'

Kulübün vergi dahil borcunun 158 milyon 970 bin TL olduğunu kaydeden Hilmi Kulluk, "Şu anki mevcut borcumuz, yatıracağımız vergi dahil 158 milyon 970 bin lira. Bu borç kapanır mı, yıl bazında 1,2,3 yılda kapatılamaz. Bu, bütün kulüplerin başında var. Ya çok büyük bir şampiyonluk olacak, başarıyla belirli bir kısmı kapanabilir. Ama kur ve bankadan dolayı, 3 yıl sonra buraya toplandığımızda, 'ya ne oldu, Kulluk kulübü batırdı, 300 milyon borç olmuş' buna herkes alışacak. Sırf biz değil bütün kulüpler aynı durumda" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Konya Tolga YANIK

2020-08-07 21:45:46



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