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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konyaspor, Bülent Korkmaz ile yola devam edecek

DHA

Konyaspor, Bülent Korkmaz ile yola devam edecek


Tolga YANIK / KONYA (DHA) İttifak Holding Konyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Güven Öten, teknik direktör Bülent Korkmaz ile yola devam edeceklerini belirterek, Korkmaz'ın raporu doğrultusunda transferleri gerçekleştirip lige hazır şekilde girmek istediklerini söyledi.
Olağan genel kurul sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Güven Öten, yönetim kurulunun seçilmesiyle çalışmalara hızla başlanacağına işaret ederek şöyle konuştu: "Pazartesi günü çalışmalara başlayacağız. Hemen arkasından planlanmış şekilde transferler, yeni yapılanma, bunları çok ivedi bir şekilde yapacağız. Zaten önceden planlamaları vardı ama 'yeni yönetim olur, başkası gelir' diye biz bunların her birini askıya almıştık. Hiç vakit kaybetmeden bir an önce Konyaspor'umuzu lige hazır hale getirip hocamızın görüşlerini alarak inşallah hemen nokta transferlerle elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz."
"BÜLENT KORKMAZ İLE DEVAM EDECEĞİZ"
Teknik direktör Bülent Korkmaz ile devam edeceklerini de belirten Güven Öten, "Bülent hocayla 1,5 yıllık anlaşmamız var. Yarım sezonu bitmiş oldu. Önümüzdeki sezon inşallah hocamızla devam edeceğiz. Normal şartlarda da devam edecektik" dedi.
SÖZEŞMESİ BİTEN OYUNCULARIN DURUMU
Sözleşmesi biten oyuncuların durumuyla ilgili de açıklamalarda bulunan Güven Öten, "Onlar da bu kongreyi bekliyorlar. Hocamızın vermiş olduğu raporlar var. Dediğim gibi hiç vakit geçirmeden pazartesiden itibaren oyuncularımızdan kalacak olanlarla hemen anlaşma yoluna gidip bir an önce onların kafasındaki soru işaretlerini giderip takımın ana iskeletini oluşturmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.
"SERKAN KIRINTILI VE ÖMER ALİ ŞAHİNER'E RESMİ TEKLİF YOK"
Milli oyuncular Ömer Ali Şahiner ve Serkan Kırıntılı ile ilgili olarak herhangi bir transfer teklifi almadıklarını da belirten Güven Öten, "Şu anda ne Serkan ne de Ömer Ali ile ilgili resmi olarak gelen hiçbir şey yok. Belki mevcut kulüpler de genel kurulumuzu bekliyor olabilirler. Önümüzdeki hafta eğer bunlarla ilgili resmi bir teklif gelirse tabii ki değerlendirilir, futbolcularla konuşulur. Sonunda Konyaspor'un menfaatine olacak bir noktadaysa değerlendirilir" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Konya Tolga YANIK
2020-08-07 23:00:39

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