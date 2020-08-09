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Konya'nın Merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Makami Sokak'ta doğalgaz patlaması meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık görevlisi sevk edildi.

DHA-Flaş Haber Türkiye-Konya

2020-08-09 14:12:23



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