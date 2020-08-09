Konya'da iş yerinde patlama

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Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 10 katlı bir apartmanın zemin katındaki iş yerinde patlama meydana geldi. Doğal gaz sıkışmasından olduğu tahmin edilen patlamada, etraftaki evlerin ve araçların camları zarar gördü.

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