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Plogging yapan öğretim üyesi: Artık 3 çöpten 1'i maske 

DHA

Plogging yapan öğretim üyesi: Artık 3 çöpten 1'i maske 


Tolga YANIKHasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) AKSARAY Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Meriç Avsever, plogging (doğadan çöp toplama sporu) ile hem yürüyüş yapıyor hem de doğaya atılan çöpleri topluyor. Pandemi döneminde özellikle maskelerin doğaya atıldığını söyleyen Avsever, "Özellikle korona döneminde her yere maske atılıyor. Bunlar da ekstra kirlilik oluşturuyor. Artık 3 çöpten 1'i maske. O yüzden bu dünyanın doktora, veteriner hekime, hemşireye, pilota, askere, polise ihtiyacı var ama plogger'lara da ihtiyaç var" dedi.
Eskil Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Meriç Avsever, 3 yıldır İsveç'te ortaya çıkan plogging ile ilgileniyor. Gittiği yerlerde hem yürüyüş yapan hem de doğaya atılan çöpleri toplayan Avsever, plogging yapanların sayısının arması gerektiğini söyledi. Avsever, "Plogging İsveç'te ortaya çıkmış bir spor, doğada çöp toplama sporu. Ben de 3 senedir yürüyüş yerine plogging yapıyorum. 'Yürü ve topla' anlamına gelen bir spor. Yürüyüş yaparken yolunuzun üzerindeki çöpleri de topladığınızda siz plogging yapmış oluyorsunuz. Plogging'i yürüyüşle kıyasladığınızda bir kere daha fazla kalori harcarsınız. Öbür taraftan uzan, eğil, kalk gibi hareketlerle eklemleriniz çalışır. Yürüyüş yaptığınızda kendinizi çok iyi hissedersiniz. Ama plogging yaptığınızda kendinizi fevkalade hissedersiniz. Çünkü plogging yaptığınızda bunu sadece kendiniz için değil doğa içinde yapmış oluyorsunuz. Doğanın da size il defa gülümsediğini hissedersiniz. O ormanda o sahilde çok yürümüşsünüzdür, koşmuşsunuzdur ama plogging yaptığınızda ilk defa oraların size adeta bir sevgili gibi gülümsediğini hissedersiniz" diye konuştu. 
'PLOGGİNG YAPANLARIN SAYISI ARTARSA ÇÖP KALMAZ'
 Plogging yapanlarının sayısının artması durumunda çevrede çöp kalmayacağını dile getiren Avsever, "Plogging yapan insanlara 'plogger' adı veriliyor. Plogger uluslararası alanda kabul görmüş değerli bir unvan. Bunu ben öğrencilerime bu şekilde anlatıyorum. Öğrencilerime plogging yapın ve plogger olun, diyorum. Beyşehir Gölü sahilinde, ormanlık alanda, bu bölgede yürüyüş esnasında bugüne kadar 192 torba çöp topladım. Bunu ben tek başıma yaptım. Türkiye'de böyle bin insan olduğunu düşünün. Çevrede neredeyse çöp kalmaz" dedi. 
'KULLANILAR MASKELER ÇEVREYE ATILIYOR'
Özellikle pandemi sürecinde kullanılan maskelerin doğaya atıldığını belirten Avsever, "Bizim gibi insanlara özellikle şu nedenle ihtiyaç var. Korona döneminde her yere maske atılıyor. Bunlar da ekstra bir kirlilik oluşturuyor. Bu maskeleri atan kişiler eğer koronaysa düşünün ki başka insanlara da bu hastalığı yayabilir. Artık 3 çöpten 1'i maske. O yüzden bu dünyanın doktora, veteriner hekime, hemşireye, pilota, askere, polise ihtiyacı var ama plogger'lara da ihtiyaç var. Özellikle genç arkadaşlarıma buradan sesleniyorum; plogging yapın, plogger olun. Bu çok saygı duyulan, ciddi bir unvandır" diye konuştu. 
Plogging yaparken zaman zaman çevredekileri de bilgilendiren Meriç Avsever, öğrencileri ile birlikte de plogging yaptıklarını kaydetti. Avsever, 15 dakika süren plogging sonrası içinde maske, sigara izmariti ve çeşitli plastik maddelerin olduğu bir poşet çöp topladı.   DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ
2020-08-10 09:33:22

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