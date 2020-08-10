Konya’da 8 kilogram eroin ele geçirildi

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Konya’da narkotik polisinin yaptığı çalışmalarda bir araçta eroin ele geçirilirken, 3 kişi yakalandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti ile ilgili çalışmalarına devam ediyor. Narkotik polisinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında bir araçta 8 kilo 160 gram eroin ele geçirildi. Polis, olayla ilgili 3 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslar hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem başlatıldı.

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