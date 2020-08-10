Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı



Tolga YANIK/KONYA, (DHA)-İttifak Holding Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Konyaspor, Süper Lig´de 2020-2021 sezonunun ilk antrenmanını bu sabah Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde yapılan antrenmana izinli olan Levan Shengelia, Marin Anicic´in yanı sıra takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Marko Jevtovic ve Paolo Hurtado katılmadı. Kiralıktan dönen Abdülkerim Bardakçı, Savaş Polat´ın yanı sıra pilot takım 1922 Konyaspor´dan Ekrem Kayılıbal, Seydi Kayasoy, Güray Gazioğlu ve alt yapımızdan Hüseyin Mert Uyanıker de antrenmanda yer aldı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 5´e 2 ve pas çalışması ile devam etti. Antrenman koşu ve açma-germe hareketleri ile tamamlandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylarDHA-Spor Türkiye-Konya Tolga YANIK

2020-08-10 13:20:16



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