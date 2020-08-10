Konya'da, şarampole devrilen otomobildeki 4 kişilik aile yaralandı

'Bu yaz biraz herkes tombuling'

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Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA) - KONYA´nın Kulu ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, takla atarak, şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile araçtaki eşi ve 2 çocuğu yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, AnkaraKonya yolunun 80´inci kilometresinde meydana geldi. Metin Adalı (51) yönetimindeki 34 VU 2550 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi Yasemin (44), çocukları Esat (15) ve Fatmanur (20) Adalı yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Adalı ailesinin, İstanbul´dan tatil için yola çıktığı öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Kulu Mehmet YILMAZ

2020-08-10 14:01:19



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