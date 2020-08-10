Konya’da kamu araçları İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edildi

Konya'da 31 kamu kurum ve kuruluşuna hizmet veren 130 araç, korona virüsle (Covid19) mücadele kapsamında, denetimlerde kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edildi.

Kamu araçlarının tahsis edilmesiyle ilgili İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) hizmet binası bahçesinde program düzenlendi. Programda konuşan Konya Valisi Vahdettin Özkan, 130 aracın İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edildiğini belirterek, korona virüsün insanları etkilediğini, insanların kurallara harfiyen uymasını gerektiğini ve sosyal mesafenin çok önemli olduğunu belirtti. Kamu kurum ve kuruluşlarının sağlıkçıların yanında olduğunu kaydeden Özkan, tahsis edilen araçlarla sağlık çalışanlarının hastalara daha kolay ulaşacağını kaydetti.

Tahsis edilen araçlarla, filyasyon çalışmaları, evde tedavi hizmetleri ve denetimler daha etkin bir şekilde yapılacak.

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