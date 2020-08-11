Antik Çağ'dan mermer ve traverten ocakları gün yüzüne çıkarılıyor



Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)KONYA'da, Selçuk Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü ekibi, Bozdağ Milli Parkı'nda Antik Çağ'dan kalma mermer ve traverten ocaklarını gün yüzüne çıkardı. Ocaklardan karot örnekleri alındığını söyleyen Bölüm Başkanı Dr. İlker Işık, "Ocaklardan aldığımız örneklerle, arkeolojik eserleri karşılaştıracağız. Bu sayede gelecek kuşaklara ecdadımızın eserlerini aktarmak babında sağlam restorasyon çalışması yapabilmek için orijinal malzemeyi tespit etmek hedefiyle bu çalışmayı yürütüyoruz" dedi.

Bozdağ Milli Parkı'nda, 4 sezondur çalışmalarını sürdüren Selçuk Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü ekibi Antik Çağ'dan kalma mermer ve traverten ocaklarını tespit etti. Dr. Öğretim Üyesi İlker Işık başkanlığında sürdürülen çalışmalarda mermer ve travertenlerden karot örnekleri alındı. Alınan örnekler, Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Analitik Kimya Laboratuvarı'na teslim edildi. Laboratuvar sonuçları doğrultusunda tespit edilen ocaklardan üretilen mermerlerin Konya'daki eserlerde kullanılıp kullanılmadığını belirleyeceklerini söyleyen Dr. İlker Işık, "Çalışmalarımız esnasında kent ve çevresindeki mimari yapıların yoğun oranda mermer ve travertenden inşa edildiğini gözlemledik. Bu eserlerin başka bir yerden getirilip, getirilmediğini araştırmak için çalışmalar yürüttük ve yerel üretim olduğunu saptamak amacıyla da bölgede taramalar yaptık çünkü bu kadar eserin başka bir yerden getirilmesi hem maliyetli hem de zor olacağı için Antik Çağ'da bununla ilgili çalışmalarımızı yoğunlaştırdık ve Bozdağ Milli Parkı, Savatra Antik Kenti hemen üzerinde bir mermer ocağı ile, Aksaklı Mahallesi yakınlarında bir traverten ocağını bulduk. Burada yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde karot örnekleri alarak arkeolojik amorf eserlerle karşılaştırmasını yapmak için bir çalışma başlattık. Çıkan neticeler sonucunda bu eserlerin buradan üretilip üretilmediğini bulmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

RESTORASYONLAR ORİJİNAL MALZEMELERLE YAPILABİLİR

Antik ocakların Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de kullanıldığını belirten İlker Işık, şöyle dedi:

"Bu ocağın Selçuklu ve Osmanlı döneminde de kullanıldığını düşünmekteyiz. Yaptığımız ön araştırmalar sonucunda Selimiye Cami ile Şerafettin Cami'nin birçok mimari unsurunun buradan giden eserlerle yapıldığını düşünmekteyiz. İleride Kültür ve Turizm Bakanlığımızın müsaadesi olursa, bu çalışmalarımızı derinleştirerek Konya'ya katkıda bulunmuş önemli eserlerin de buradan getirilen malzemelerle yapılıp yapılmadığını bulmaya çalışacağız. Bu sayede gelecek kuşaklara ecdadımızın eserlerini aktarmak babında sağlam restorasyon çalışması yapabilmek için orijinal malzemeyi tespit etmek hedefiyle bu çalışmayı yürütüyoruz. Orijinal malzeme kullanarak Savatra Antik Kenti'nde Antik Roma tiyatrosunun, mermer basamaklarının travertenden yapıldığını biliyoruz. Bu travertenlerin de Aksaklıdan giden traverten ocaklarından getirildiğini düşünüyoruz. İleride yapılacak olan bir restorasyon çalışmasında orijinal malzeme kullanarak, doğru şekilde, doğru restorasyon çalışması yaparak, hem Konya'nın destinasyon alanı genişletilmesini turizm potansiyeli yüksek olan bu bölgenin ülkemize bir kazanım olarak destek vermesini düşünmekteyiz."DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ

2020-08-11 09:32:43



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