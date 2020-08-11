Uzm. Dr. Bağçacı: “Ağrıları kronikleşmeden tedavi etmeliyiz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzm. Dr. Bağçacı: “Ağrıları kronikleşmeden tedavi etmeliyiz”

İHA

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doktor Sinan Bağçacı, kronik ağrılarla baş etmek için ilk safhada tedavi edilmesi gerektiğini belirterek, sadece ilaç tedavisinin düşünülmemesi gerektiğini kaydetti.

Uzm. Dr. Bağçacı: “Ağrıları kronikleşmeden tedavi etmeliyiz”

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doktor Sinan Bağçacı, kronik ağrılarla baş etmek için ilk safhada tedavi edilmesi gerektiğini belirterek, sadece ilaç tedavisinin düşünülmemesi gerektiğini kaydetti.
Medicana Konya Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doktor Sinan Bağçacı, kronik ağrıların çok değişik etmenlerden etkilenerek ortaya çıkan, nahoş olan, koruyucu refleks içeren ancak uzadığı zaman koruyucu özelliğini yitiren bir duyumsama olduğunu söyledi.

“Kronik ağrı ile baş etmenin en iyi yolu ilk geliştiği safhada tedavi edilmesidir”
Ağrının başta koruduğunu ancak kronikleştiği zaman koruyucu özelliğinden ziyade kişinin hayatını bozucu bir etkide bulunduğunu anlatan Uzm. Dr. Bağçacı, “Bu nedenle kronik ağrı ile baş etmenin en iyi yolu ağrının kronikleşmeden akut safhada yani ilk geliştiği safhada tedavi edilmesidir. Bu nedenle uzun süre şiddetli ağrı çeken kişilerin bu ağrılarının ya da uzun süre ağrıyı oluşturan etmenin devam ettiği kişilerde ağrının kronikleştiğini biliyoruz. Bu nedenle akut şiddetli hızlı gelişen ağrılarda, ağrıyı hızlıca kesmek ağrının kronikleşmemesi için en önemli nedendir” dedi.

“Kronikleşmeden tedavi etmeliyiz”
Ağrıların birçok şeyden etkilendiğini kaydeden Bağçacı, “Dini inançlar, sosyolojik düzey, sosyoekonomik faktörler, kişinin içerisinde bulunduğu tıbbi durumu, kullandığı ilaçlar, birtakım ek hastalıklar hepsinden etkilendiği için bütüncül olarak hastaların bu tür durumlarda değerlendirilmelidir. Ağrıyı tek bir şikayet, sendrom olarak değerlendirmektense birçok şeyin iç içe geçtiği, birçok şeyin tetikleyebileceği bir şikayet olarak değerlendirmek daha doğrudur. Bu nedenle ağrıyı şiddetli akut safhada tespit edersek mutlaka kronikleşmeden tedavi etmeliyiz. Ama kronik ağrı geliştiği zaman, ağrının kronikleştiği durumda hastaların öncelikle multidisipliner olarak birçok branşla birlikte tedavi edilmesi daha mantıklıdır” ifadelerini kullandı.

“Kronik ağrılarda sadece tıbbi tedavi, ilaç tedavisi düşünülmemeli”
Tedavi yöntemlerine de değinen Bağçacı, şunları kaydetti:
“Fizik tedavi ve rehabilitasyon hekimleri, ağrı bölümü, beyin cerrahisi, ortopedi, psikiyatri, iş uğraşı terapisi, sosyologlar multidisipliner yaklaşımla ağrıyı tedavi etmelidir. Kronik ağrı biraz başa çıkılması zor bir ağrıdır. Kronik ağrı içerisinde fibromiyalji, gerilim tipi baş ağrısı, bir uzvunu kaybetmiş kişilerdeki fantom ağrısı gibi ağrılar ya da migren ağrıları kronik ağrı grubu içerisinde yer alabilir. Kronik ağrıda tedavi oldukça zordur. Kronik ağrıda biz genellikle tıbbi tedaviler ve diğer yaklaşımlarla hastaların ancak yüzde 50 oranında ağrısını kesebiliyoruz. Bu nedenle kronik ağrılarda sadece tıbbi tedavi, ilaç tedavisi düşünülmemeli. Bunların yanında hastaların bütüncül olarak, sosyolojik olarak, iş uğraşı, diğer branşların yaklaşımıyla birlikte tedavi edilmesi ön plana çıkmaktadır. Kronik ağrı tedavisi oldukça zor, külfetli ve maliyetlidir. Kişilerde iş gücü kaybına ve özürlerine neden olan bir durumdur. Bu nedenle ağrıyı kronikleştirmeden her zaman hızlıca tedavi etmek en mantıklı olan yoldur.”
Ağrı ilk geliştiği zaman uzun süre çekmek ya da ağrıya uzun süre katlanmak gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirten Bağçacı, ağrının hızlıca kesilmesinin her zaman en güzel yol olduğunu aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Beyşehir Gölü’nde yüzdürülerek adaya götürülen biçerdöverle hasat
YEREL HABERLER Beyşehir Gölü’nde yüzdürülerek adaya götürülen ...
Konya'da otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı
Milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çatışma: 1 ölü
YEREL HABERLER Milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çatışma: 1 ölü
Antik Çağ'dan mermer ve traverten ocakları gün yüzüne çıkarılıyor
YEREL HABERLER Antik Çağ'dan mermer ve traverten ocakları gün yüzüne ...
Adada hasat bitti, 'biçerdöver' göl üzerinde taşındı
YEREL HABERLER Adada hasat bitti, 'biçerdöver' göl üzerinde taşındı
Otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 1'i ağır, 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 1'i ağır, 2 yaralı
Ölümlü kazanın ardından mahalle sakinlerinden alt geçit eylemi
YEREL HABERLER Ölümlü kazanın ardından mahalle sakinlerinden alt ...
Konya 2 bin sürücüye 1 milyon TL para cezası
YEREL HABERLER Konya 2 bin sürücüye 1 milyon TL para cezası
Konya’da kamyonet takla attı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da kamyonet takla attı: 3 yaralı
Sulama kanalına düşen çocuk yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Sulama kanalına düşen çocuk yaşam mücadelesini ...
Küçük Bilal hayata tutunamadı, babası 'Meleğim cennete uçtu' diyerek paylaştı
YEREL HABERLER Küçük Bilal hayata tutunamadı, babası 'Meleğim ...
Başkan Kılca: “Karatay'ı birlikte yöneterek ilçemizi güzelleştiriyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Kılca: “Karatay'ı birlikte yöneterek ilçemizi ...
Konyagöz Hastanesi muhtarları bilgilendirdi
YEREL HABERLER Konyagöz Hastanesi muhtarları bilgilendirdi
Konya’da kamu araçları İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edildi
YEREL HABERLER Konya’da kamu araçları İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis ...
AK Parti Ahırlı ve Yalıhüyük ilçe kongreleri gerçekleştirildi
YEREL HABERLER AK Parti Ahırlı ve Yalıhüyük ilçe kongreleri ...
Başkan Pekyatırmacı patlama alanında incelemelerde bulundu Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “Belediye olarak elimizden geleni yaparak esnafımıza gereken desteği vereceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı patlama alanında incelemelerde ...
Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı
Prof. Dr. Ayben Karasu Uysal, dünyanın bilimsel ve teknolojik yönelimini belirleyen kurulun üyesi oldu
YEREL HABERLER Prof. Dr. Ayben Karasu Uysal, dünyanın bilimsel ve ...
Konya'da, şarampole devrilen otomobildeki 4 kişilik aile yaralandı
YEREL HABERLER Konya'da, şarampole devrilen otomobildeki 4 kişilik ...
Konya’daki patlama sonrası yaralar sarılıyor
YEREL HABERLER Konya’daki patlama sonrası yaralar sarılıyor
Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı
Konya’nın ihracatında sanal ticaret heyeti dopingi
YEREL HABERLER Konya’nın ihracatında sanal ticaret heyeti dopingi
Kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonuna girdi: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonuna ...
Konya’da 8 kilogram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya’da 8 kilogram eroin ele geçirildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X