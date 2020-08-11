Selçuk Üniversitesi 45. yıl mezunlarını verdi

Selçuk Üniversitesinde (SÜ) 20192020 eğitimöğretim yılının mezuniyet heyecanı yaşandı. Mezuniyet töreni, korona virüs (Covid19) salgınından dolayı farklı bir programla gerçekleştirildi.

Selçuk Üniversitesinin 2019 2020 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni, Süleyman Demirel Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Korona virüs (Covid19) salgınından dolayı programa, rektör yardımcıları, fakülte dekanları, enstitü ve meslek yüksekokulu müdürleri, mezun öğrencileri temsilen fakülte ve yüksekokul birincileri ile aileleri katıldı. Bazı öğrenciler de törene, internet üzerinden eşlik etti. İnternet ortamında canlı yayınlanan törende konuşan Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy, Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle birçok alanda değişikliğe gidildiğini söyledi. 6 Nisan’dan itibaren uzaktan eğitim sistemine geçildiğini ve derslerin, ara sınavların, finallerin ve bütünlemelerin dijital ortamda yapıldığını ifade eden Prof. Dr. Aksoy, “Teknik altyapımızın güçlü olması ve bu konuda uzman akademik ve idari personelimizin özverili çalışmalarıyla öğrencilerimizi mağdur etmeden 2019 2020 eğitim öğretim yılını tamamladık” dedi.



“Selçuk Üniversitesi, milli ve manevi değerlere sahip çıkan bir üniversitedir”

Üniversitelerin sadece teorik ve uygulamalı eğitim veren kurumlar olmadığına; öğrencileri geleceğe hazırlamanın yanı sıra ülke ekonomisinin kalkınmasına, toplumsal refaha, bilimsel bilginin oluşmasına katkı sunduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Aksoy, “Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimiz, üniversitede edindikleri kültürel ve bilimsel tecrübelerle meslek sahibi olacaklar, geleceğimizin şekillenmesinde etkin rol oynayacaklar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi eğitimin gayesi yalnız hükümete memur yetiştirmek değil, daha ziyade memlekete ahlaklı, karakterli, Cumhuriyetçi, inkılapçı, müspet, atılgan, başladığı işleri başarabilecek kabiliyette, dürüst, muhakemeli, iradeli, hayatta tesadüf edeceği engelleri yenmeye kudretli, karakter sahibi genç yetiştirmektir. Selçuk Üniversitesinden mezun olan öğrencilerimizin de bu bilinçle hareket edeceğinden eminim. Vatanına, bayrağına ve milletine sahip çıkan, ülke menfaatlerini birinci önceliği yapan bireyler olacaklarından şüphe duymuyorum. Çünkü Selçuk Üniversitesi, milli ve manevi değerlere sahip çıkan, ‘Geleneği Gelecekle Buluşturan Üniversite’ sloganıyla adım atan bir üniversite olmuştur. Bundan sonra da bu çizgiden sapmayacaktır” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin en güçlü ve etkin üniversiteleri arasında yer alan Selçuk Üniversitesinin bugüne kadar birçok projeye imza attığını, hayata geçirilen bu uygulamalarla hem öğrencilerin kendilerini geliştirme imkanı bulduğunu hem de oluşturulan istihdam olanaklarıyla ekonomiye katkı yapıldığını aktaran Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy, “Ülkemiz için büyük bir değere sahip Selçuk Üniversitesi, geçmişinden aldığı birikim ve güçle ilkeli, bilginin değerini bilen, çağı yakalamış, en önemlisi bütün bu donanımları millîmanevi değerlerimizle harmanlayan öğrenciler yetiştirmeyi kendisine şiar edinmiştir. Mezun olan öğrencilerimizin yaşadığı heyecanın belki de daha fazlasını ailelerinin de yaşadığını biliyorum. Evlatlarını büyüten, yetiştiren, bütün birikimini ortaya koyarak üniversiteye kadar getiren ailelerine de ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Selçuk Üniversitesinin 2019 2020 eğitimöğretim yılı mezuniyet töreni, diploma takdimiyle sona erdi.

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