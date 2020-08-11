Ereğli’de berber, kuaför ve güzellik salonlarına denetleme

Konya’nın Ereğli ilçesinde zabıta ekipleri ilçede faaliyet gösteren berber, kuaför ve güzellik salonlarını denetledi.

Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde bulunan berber, kuaför ve güzellik salonlarını denetleyerek iş yerlerinde korona virüse karşı uygulanması gereken önlemler hakkında uyarılarda bulundu. Konuyla ilgili konuşan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, hemşehrilerinin sağlığını tehdit edecek unsurları en aza indirmeye özen gösterdiklerini belirterek, "Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizce denetimlerimize titizlikle devam ediyoruz. Ülkemiz, milletimiz ve hemşehrilerimiz zor günler geçiriyor. Zorluk pandemi ile bağlı olarak gelişen Covid19 rahatsızlığının su üzerine çıkmasıyla kaynaklanıyor, özellikle belirtelim. Ereğlimiz Covid19 salgınının ilk algılandığı günden bu yana en riskli ve en sığ günlerini yaşıyor. O nedenle esnaflarımızdan ve hemşehrilerimizden Covid19 tedbirlerine azami suretle uymalarını rica ediyorum" dedi.

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