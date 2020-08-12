Konyaspor’da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

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Konyaspor, Süper Lig 20202021 sezonu hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Kayacık Tesislerinde Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen günün ilk antrenmanı bir buçuk saat sürdü. Takım düz koşu, ısınma, streching hareketlerinin ardından istasyon ve dayanıklılık çalışmaları yaptı.

Konyaspor, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde Kayacak Tesislerinde gerçekleşecek.

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