Konyaspor’a Boşnak kaleci

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Konyaspor, Boşnak kaleci İbrahim Sehic ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor, geçtiğimiz sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da eldiven giyen tecrübeli kaleci İbrahim Sehic ile anlaştı. Sehic kendini yeşil beyazlı renklere bağlayan 2+1 yıllık imzayı Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda basına kapalı gerçekleşen imza töreninde attı. Boşnak kaleci yeni sezonda 13 numaralı formayı giyecek.

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