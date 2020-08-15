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Mesleğinin son temsilcisi 45 yıllık kalaycı işlere yetişemiyor

İHA

Konya'nın Seydişehir ilçesinde mesleğinin son temsilcisi olan 45 yıllık kalaycı ustası Muzaffer Çalışkan, gelişen teknolojiye rağmen son yıllarda bakır kaplara artan ilgi nedeniyle işlere yetişemez oldu.

Mesleğinin son temsilcisi 45 yıllık kalaycı işlere yetişemiyor

Konya’nın Seydişehir ilçesinde mesleğinin son temsilcisi olan 45 yıllık kalaycı ustası Muzaffer Çalışkan, gelişen teknolojiye rağmen son yıllarda bakır kaplara artan ilgi nedeniyle işlere yetişemez oldu.
Seydişehir ilçesi Ulukapı Mahallesindeki küçük iş yerinde kalaycılık yapan Muzaffer Çalışkan (60), ilçede mesleğinin son temsilcisi olarak ön plana çıkıyor. 45 yılını kalaycılıkla geçiren Muzaffer Çalışkan, gelişen teknolojiye rağmen son yıllarda bakır kaplara artan ilgi nedeniyle işlerinde yoğunluk yaşıyor. Küçük yaşlarda başladığı kalaycılık mesleğini yıllarca seyyar olarak yürüten Muzaffer Çalışkan, 30 yıl önce açtığı dükkanında hala işini severek yapıyor. 45 yıldır tek başına çalışan Muzaffer Çalışkan, "Bu işe 45 yılımı verdim. İlk başladığımda seyyar olarak başladım Seydişehir ve çevresinde müşterinin ayağına giderek kalaycılık yapardık. Seydişehir’de benden başka bu işi yapan yok. Arkadan gelen olmadığı için artık kalaycılık son günlerini yaşıyor. Eskisi gibi meslek öğrenme işi bitti şimdi liseyi bitirdikten sonra kimse meslek öğrenmek istemiyor. Belirli müşterilerim var. Son yıllarda bakıra karşı ilgi çoğaldı ve işlerim iyi yetiştiremiyorum. Genelde kazan, dığan türü tencereler geliyor. İlk önce kostikle kaynatıp yıkıyorum ve yağını temizliyorum, sonra kuma yatırıyorum en son kalaylıyorum. Kalay yapılan malzemeler düzgün kullanılırsa 15 yıl gibi uzun süre kullanılır. Büyük bir kazanı 150 liraya yapıyorum ama emeği çok, kolay değil. Allah’a şükür işim iyi” dedi.
Yeni neslin bu mesleğe ilgi duymadığına da sitem eden Çalışkan, birkaç sene daha bu işi yaptıktan sonra bırakacağını sözlerine ekledi.
Evindeki bakır kapları kalaylattırmaya getiren Ali Erdoğan ise, “Bakır kapta pişirilen yemekler daha sağlıklı ve daha lezzetli. Son yıllarda bakır kaplara rağbet artı. Seydişehir ve çevresinde başkada yapan olmadığı için Muzaffer ustaya getirdik. Sağ olsun getirdiğimiz kaplarımızı kalaylıyor. Bu büyük kazanlarda pekmez kaynatıyoruz, bulgur kaynatıyoruz” diye konuştu.

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