Genç KOMEK Yaz Okulu Sınırları Aştı

Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle bu yaz uzaktan eğitimle 10 bin öğrenciye ulaşan Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu, Konya'nın yanı sıra Türkiye’nin farklı şehirleri ile yurt dışındaki öğrencilere de eğitim veriyor. Yakınları vasıtasıyla Genç KOMEK'e kayıt yaptıran Amerika’nın Boston eyaletinde yaşayan Ayşegül Kocaoğlu ile Fransa’nın başkenti Paris’te yaşayan İrem İce, derslerde kullanılan malzemeleri posta yoluyla aldıklarını ve yaz okulu dersleri ile kendilerini geliştirdiklerini söylediler.

Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu, yeni tip korona virüs (Kovid19) nedeniyle uzaktan eğitimle Konya'dan, yurt içinden ve yurt dışından 10 bin öğrenciyle eğitimlerini sürdürüyor. Salgın nedeniyle bu yaz ilk defa uzaktan eğitimle çevrimiçi olarak 716 yaş arası öğrencilerle buluşan Genç KOMEK Yaz Okulu'nda öğrenciler, birbirinden eğitici ve eğlenceli içeriklerle dolu bir yaz tatili geçirmenin keyfini yaşıyor. Yaz Okulu’nda çocuklar hafta içi her gün sabah, öğle ve ikindi gruplarından birini seçerek istedikleri saat diliminde derslere katılabilirken; seviyelerine göre 3 Kur’anı Kerim, 1 Değerler Eğitimi ve 2 Sanat Eğitimi olmak üzere toplam 6 etkinlikte eğitim alıyor. Genç KOMEK Yaz Okulu’nda öğrenciler; İngilizce, Arapça, Kodlama, El Sanatları, El İşi Faaliyetleri, İşaret Dili, Resim ve Pratik Mutfak Bilgileri derslerinden ikisini seçebilirken, 1314 yaş arası erkek öğrenciler müzik ihtisas sınıfında ritim dersleri, 1114 yaş grubu işitme engelli öğrenciler de işitme engelli sınıflarında derslere giriyor.

Bu yaz ilklere imza atarak uzaktan eğitimle evlere misafir olan Genç KOMEK Yaz Okulu, sınırları aşarak on binlerce kilometre uzaktan da öğrencilere eğitim imkanı veriyor. Bunlardan 11 yaşındaki Ayşegül Kocaoğlu Amerika’dan, 9 yaşındaki İrem İce ise Fransa’dan derslere katılıyor. Amerika’nın Boston eyaletinde yaşayan Ayşegül Kocaoğlu, Konya’daki dayısının aracılığıyla Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu’na kayıt yaptırdığını belirterek, Yaz Okulu’nun kendisi açısından çok faydalı geçtiğini anlattı. Kur’anı Kerim, İngilizce ve El Sanatları derslerine katıldığını ifade eden Kocaoğlu, “Malzemelerimi posta yoluyla aldım. Bu program sayesinde çok şey öğrendim ve kendimi geliştiriyorum. Derslerimiz çok keyifli geçiyor. Amerika’da bu tür etkinlikler bulunmuyor. Ders veren öğretmenlerimize ve programı hazırlanmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Fransa’nın başkenti Paris’ten derslere katılarak Kur’anı Kerim ve İşaret Dili eğitimleri alan İrem İce ise, Konya’daki bir akrabasının tavsiyesi üzerine Genç KOMEK’le tanıştığını belirtti. Pandemiden dolayı vaktinin büyük çoğunluğunu evde geçirdiğini kaydeden minik İrem, bu süreçte Yaz Okulu derslerine katılarak evde hem sıkılmadığını hem de kendisini geliştirdiğini söyledi. Öte yandan İstanbul, Ankara, Mersin ve Karaman gibi şehirlerden de öğrenciler, Genç KOMEK Yaz Okulu’ndan derslere katılıyor.

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