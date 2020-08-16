Oyun bağımlısı çocuk evden kaçtı

Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde, bilgisayar oyunları bağımlısı olduğu iddia edilen 16 yaşındaki çocuk kayboldu. Gece saatlerinden ailesinden habersiz yanına kimlik kartını alarak evden ayrılan Mahmut Çapıt her yerde aranıyor.

Baba Hacı Salih Çapıt, 12 Ağustos Çarşamba günü gece saatlerinde uykudayken oğlunun habersiz evden ayrıldığını ve bugüne kadar kendisinden haber alamadıklarını söyledi. Sabah ağabeyi ile aynı iş yerinde çalışan oğlunu uyandırmak için odasına girdiğinde bulamadığını belirten baba Çapıt, “Oğlum evden kaçmayı planlamış ve herkes uyuduktan sonra evden çıkıp gitmiş. Mahmut’un telefonu vardı ama yanına almamış. Cebinde harçlığı da yok, belki bir 20 lirası vardır. Bu parayla ne yer, ne içer, nereye gider aklımız almıyor” dedi.

Sosyal medyada çocuklarının kayıp ilanını yayınladıktan sonra muhtelif ihbarlar aldıklarını anlatan baba Çapıt, “İlk arayanlar çocuğumu Kulu ilçesinde, sonra da Ankara AŞTİ’de gördüklerini söyledi. Cebinde parası yoktu, AŞTİ’den nasıl seyahat edecek? Daha sonra arayıp İstanbul Yolu otobanında otostop uygulayarak seyahat eden bir çocuğu Mahmut’a benzettiklerini söyleyenler oldu. Allah rızası için yavrumu gören varsa bize yahut polise bildirerek yardımcı olsunlar. Çocuğumun kötü niyetli kişilerin kontrolüne girmesinden endişe ediyorum” dedi.

Oğlunun üzerinde soluk mavi renkli bir tişört bulunduğunu kaydeden baba Çapıt, “Mahmut bilgisayar oyunlarına dadandıktan sonra huyu değişti, asi bir yapı kazandı ve söz dinlemez oldu. O gün gündüz de iş yerinde oyuna fazla dalınca ağabeyi uyarmak istemiş ve tartışmışlar. Ben de telefonda konuşup nasihat ettim, öğüt verdim. Akşam da eve normal bir şekilde geldi. Ben Mahmut’u evi terk etmesine oynadığı oyunların sebep olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

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