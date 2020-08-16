16 yaşındaki Mahmut'tan haber alınamıyor



KONYA,(DHA)KONYA´nın Cihanbeyli ilçesindeki evinden 5 gün önce ayrılan ve bir daha dönmeyen Mahmut Çapıt (16), her yerde aranıyor. Cep telefonunu da evde bırakan Çapıt´ın, sadece kimlik kartını yanına aldığı öğrenildi.

Cihanbeyli ilçesi Taşpınar Mahallesi´ndeki evlerinden, geçen çarşamba gecesi yanına kimlik kartını alarak ayrılan Mahmut Çapıt´tan bir ize rastlanmadı. Ailesi tarafından jandarmaya kayıp başvurusunda bulunulan Çapıt´ın, yanına cep telefonunu da almadığı öğrenildi. Aileye Mahmut´un Ankara´da görüldüğü ihbarı geldi ancak yeri hala belirlenemedi. Jandarmaya bilgi veren Mahmut Çapıt´ın ailesi, çocuklarının sık sık bilgisayar oyunları oynadığını, son dönemde de agresif tavırlar sergilediğini söyledi. Jandarma ve polis ekiplerinin Mahmut Çapıt´ı arama çalışmaları sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez DHA

2020-08-16 16:53:07



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