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Koronadan ölen kadının oğlu: Kendimi hiç bu kadar çaresiz hissetmedim

DHA

Koronadan ölen kadının oğlu: Kendimi hiç bu kadar çaresiz hissetmedim


Tolga  YANIK-Dilhan DUMANOĞLU/KONYA, (DHA) KONYA'da gittiği düğünde koronavirüse yakalanarak hayatını kaybeden Mihri Ateş'in (70) oğlu İsmail Çimen (36), "Bu hastalık o kadar kötü ki, hayatımda hiç bu kadar çaresiz kaldığımı hatırlamıyorum. Anneniz ambulansa bindiriliyor ve siz arkasından sadece bakıyorsunuz. Elinizden hiçbir şey gelmiyor. Lütfen herkes, maske, mesafe ve hijyen kuralına uysun" dedi.
Çumra ilçesinde yaşayan İsmail Çimen, Kurban Bayramı'nda Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesine bağlı Akarköy'de yaşayan annesi Mihri Ateş'in yanına gitti. Annesinin nefes almakta zorlandığını ve vücudunda ağrılarının olduğunu söylemesi üzerine Çimen, annesini Çumra Devlet Hastanesi'ne götürdü. Mihri Ateş burada yapılan tetkiklerde koronavirüs şüphesi üzerine Konya'ya sevk edildi. Mihri Ateş, Konya'da yoğun bakım ünitesinde 5 gün süren tedavisinin ardından kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Annesini kaybetmenin acısını yaşayan İsmail Çimen, şunları söyledi:
"Boğazında ağrı vardı. Kemiklerinin ağrıdığını söyledi. Güçlükle nefes alıyordu. Ailem sağlık ocağına götürmüş ama üşütmüş olabilirler demişler. Ben bunun üşütme olamayacağını düşündüm. En azından bir test yapılır diyerek Çumra Devlet Hastanesi'ne götürdüm. Zaten güçlükle yürüyordu. Virüs o kadar etkilemişti ki yürümeye dermanı yoktu. Koluna girerek yardımcı oldum. Köyden arabaya binerken içine doğmuş gibi, 'hakkınızı helal edin, belki görüşürüz belki görüşemeyiz' dedi."
'ÇARESİZLİK ÇOK KÖTÜ BİR ŞEY'
Bu hastalıkla birlikte çaresizliğin ne olduğunu anladığını belirten Çimen, "Hastanede annemin tetkiklerini yaptılar. Doktorlar, Covid-19 olabileceğini söyledi. Annemin Konya'ya sevk edileceğini, yoğum bakımda tedavisinin süreceğini söylendi. O an ne yapacağımı bilemedim. Şaşırdım kaldım. İnsanın kolu kırılır, alçıya alıp müdahale edersin. Ama bunda, nasıl bir hastalıkla mücadele ettiğini bilmiyorsun. Bu görülmeyen bir şey. Çaresizlik o kadar kötü bir şey ki" diye konuştu.
'ARKASINDAN BAKAKALDIM'
İnsanların 'bana bir şey olmaz' diye düşündüğünü ve bunun da yanlış olduğunu belirten İsmail Çimen, "İnsanlar bana bir şey olmaz diyor. Olmasın da. Allah herkesi korusun. Ama ya annenize, babanıza olursa. Küçük evladınıza da bulaşabilir. Yakınınız ambulansa bindiğinde arkasından izleyip kalmak o kadar çaresiz bir durum ki. Bir şey yapamıyorsun. Elinizden bir şey gelmiyor. Ona tutunamıyorsun. Ben de seninle geleyim diyemiyorsun. Ambulansla hastaneye götürülüyor, arkasından bakıyorsunuz. O an tek hissettiğim şey, çaresizlikti" dedi.
'ANNEMDEN GERİYE KALAN TEK BİR FOTOĞRAFIMIZ'
Annesinin gittiği bir düğünden bu virüsü kaptığını belirten İsmail Çimen, "Doktor 'her şeye hazırlıklı olun' dedi. O an elime telefonu aldım. Bir hatıra kalsın, hakkını helal et anne dedim. Annemi belki göremem diye Çumra Devlet Hastanesi'nden çıkarken beraber bir fotoğraf çekildik. Annemin bu virüsü gittiği düğünden kaptığını düşünüyorum. Çünkü o düğüne gittiği yerde birçok evi karantina altına almışlar. Başa gelmeyince kimse bu hastalığı dikkate almıyor. Halen düğüne, cenazeye, taziyeye gidiliyor. Bu hepimiz için geçerli. Ama bu yürek yandı mı, bu başka hiçbir şeye değişilmez. Bu acının tarifi yok. O çaresizliği kimse yaşamasın. Bu çok zor bir durum" diye konuştu.
Kendi testinin negatif çıktığını ancak buna rağmen evde izole yaşadığını belirten İsmail Çimen, herkesi mesafe, maske ve hijyen kuralına uymaları konusunda uyardı.
DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Tolga YANIKDilhan DUMANOĞLU
2020-08-17 09:36:52

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