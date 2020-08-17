Boks makinelerinden bozuk para çalan zanlılar tutuklandı

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Konya’da farklı tarihlerde boks makineleri ve araç yıkama kumbarasından toplamda 4 bin 270 lira bozuk para ile motosiklet çalan hırsızlar tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri farklı tarihlerde iş yerleri önünde bulunan 5 boks makinesi ve bir araç yıkama kumbarasından 4 bin 270 lira ile motosiklet çalınması üzerine harekete geçti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, İ.T. (25), S.Ö. (23) ve B.A.'yı (16) yakalayarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, motosiklet ile iş yerlerinin önünde dolaşan şahısların keşif yaptıkları görünüyor.

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