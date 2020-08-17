Konyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

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Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kayacık Tesislerinde Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetimindeki çalışma, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Saha içerisine kurulan parkurlarda iki seri üzerinden çabukluk ve koordinasyon çalışması yapan Konyasporlu futbolcular antrenmanı açmagerme hareketleri ile tamamladı.

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