Başkan Pekyatırmacı, en başarılı başkanlar arasında seçildi

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, İç Anadolu Bölgesinde en başarılı 2. belediye başkanı olurken Türkiye genelinde ise en başarılı 4. belediye başkanı seçildi.
Bir araştırma şirketi tarafından yapılan Yerel Yönetimler Performans AraştırmasıEn Başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları anketinde Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, İç Anadolu Bölgesinde en başarılı 2. belediye başkanı olurken Türkiye genelinde ise en başarılı 4. belediye başkanı oldu.
Araştırma 30 Büyükşehir'de 0115 Ağustos 2020 tarihleri arasında 23 bin katılımcı ile yüz yüze anket ve bilgisayar destekli telefon görüşmesi yöntemi ile gerçekleştirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.