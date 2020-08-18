Konya’da kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

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Konya’nın Seydişehir ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde SeydişehirBeyşehir Karayolu Bahçelievler Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Harun G. idaresindeki 42 ACS 568 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç ile Adem U. idaresindeki 42 ZG 973 plakalı Mitsubishi marka kamyonet çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada aracın sürücüleri ile 42 ACS 568 plakalı araçta bulunan M.Ç. yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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