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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Karabacak: “Mesleki Eğitim Merkezleri önem arz ediyor”

İHA

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, ülke sanayisinin üretimi, gelişmesi, gençlerin aranan eleman olarak sanayilere kazandırılması açısından mesleki eğitimin büyük önem arz ettiğine vurgu yaparak, "Kaliteli usta ihtiyacının karşılanmasında geleneksel çırak, kalfa, usta eğitimi açısından mesleki eğitim merkezleri önemli bir görev üstlenmektedir" dedi.

Başkan Karabacak: “Mesleki Eğitim Merkezleri önem arz ediyor”

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, ülke sanayisinin üretimi, gelişmesi, gençlerin aranan eleman olarak sanayilere kazandırılması açısından mesleki eğitimin büyük önem arz ettiğine vurgu yaparak, “Kaliteli usta ihtiyacının karşılanmasında geleneksel çırak, kalfa, usta eğitimi açısından mesleki eğitim merkezleri önemli bir görev üstlenmektedir” dedi.
Son yıllarda kalifiye ve ara eleman sıkıntısının had safhada olduğunu ve bu bağlamda Mesleki Eğitim Merkezlerinin önem arz ettiğini belirten KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, istihdam açısından gençlerin mesleki eğitim merkezlerine özendirilmesinin önemine dikkat çekti. Mesleki eğitim merkezleri hakkında detaylı bir açıklama yapan KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, “Bilindiği üzere liselere geçiş yerleştirme sonuçları Milli Eğitim Bakanlığımızca açıklandı. Öncelikle sonuçların tüm evlatlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yerleştirme sonuçlarına göre tercih yükseltme ve nakil başvuruları devam etmektedir. Bu kapsamda hiçbir okula yerleşemeyen, yerleştikleri okulları değiştirmek isteyen tüm öğrenci ve velilerimize kamuoyunda çok fazla bilgi sahibi olunmayan mesleki eğitim kurumları hakkında bilgilendirme yapmak istiyorum. Ülke sanayimizin üretimi, gelişmesi, gençlerimizin aranan eleman olarak sanayimize kazandırılması adına mesleki eğitim merkezleri büyük önem arz etmektedir ve mesleki eğitimin amacı da bireylerin ilgi ve kabiliyetlerini geliştirerek kendilerini mutlu kılacak ve toplumun ihtiyaçlarına katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamaktır” dedi.
Ülkemizde mesleki eğitim merkezlerinde 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında bulunan alan ve dallarda sektörün ihtiyacı olan kalfaların ve ustaların eğitiminin gerçekleşmekte olduğunu belirten Başkan Muharrem Karabacak, “En az ilköğretim veya imam hatip ortaokulu mezunu olan gençlerimiz mesleki eğitim merkezlerine kayıt yaptırdıkları zaman zorunlu eğitimden muaf olup isterlerse lise fark derslerini vermeleri halinde hem ustalık belgesi hem de lise diploması almaktadırlar. Haftada 1 ve 2 gün okulda teorik eğitim, haftada 4 veya 5 gün işletmede pratik eğitim görerek 11. sınıfın sonunda kalfalık belgesi, 12. sınıfın sonunda da ustalık belgesi almaktadır. Bu eğitimlerinin yanında 9. sınıfta 2 saat tarih dersi, 10. sınıfta 2 saat T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi, 11. sınıfta 3 saat matematik, 2 saat edebiyat dersi, 12. sınıfta 3 saat matematik, 3 saat edebiyat dersi almaları halinde ise lise diploması alacaklardır. Sonrasında da lise diploması ile üst öğrenimlerine devam edebilmektedirler” diye konuştu.
Başkan Muharrem Karabacak, Mesleki Eğitim Merkezleri hakkında şu bilgilere de yer verdi:
“Ustalık belgesini alan gençlerimiz ise almış oldukları belgeler ile hem kendi iş yerini açabilmekte, hem de Mesleki Yeterlilik Belgesi (MYK) kapsamında kendi alanlarında çalışabilmektedirler. Ustalık yeterliliğini kazanmış, bakanlıkça açılacak iş pedagojisi kurslarını başarı ile tamamlayanlara usta öğreticilik belgesi verilir. Mesleki Eğitim Merkezine kayıt olan öğrencilerimiz asgari ücretin yüzde 30’undan az olmamak kaydıyla maaş almaktadırlar. Öğrencilerimizin iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigorta primleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ödenmektedir. Mesleki Eğitim Merkezlerinde öğrenci kayıtları yıl boyu devam eder. Ustalık Belgesi alan öğrencilerimizin yaklaşık yüzde 88’i mezun olduğu alanlarda çalışmaktadır. Önceki öğrenimlerinin tanınması kapsamında kalfalık, ustalık belgesi olmayanların sınav ve belgelendirme işlemleri yine mesleki eğitim merkezleri tarafından yapılır. Kaliteli usta ihtiyacının karşılanmasında geleneksel çırak kalfa usta eğitimi açısından mesleki eğitim merkezleri önemli bir görev üstlenmektedir. Bu bağlamda velilerimize çocuklarını mesleki eğitim merkezlerine yönlendirmeleri konusunda tavsiyede bulunuyor, ara eleman ve iyi birer usta olmaları konusunda önemli bir başlangıcın temellerinin atılmasının öneminin ne derece büyük olduğunun altını çizmek istiyorum.”

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