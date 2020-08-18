Başkan Altay YKS’de ilk 100’e giren Konyalı öğrencileri ağırladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Altay YKS’de ilk 100’e giren Konyalı öğrencileri ağırladı

İHA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, liseden bu yıl mezun olarak girdikleri Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS), Türkiye sıralamasında ilk 100'de yer almayı başaran 7 Konyalı öğrenciyle bir araya geldi.

Başkan Altay YKS’de ilk 100’e giren Konyalı öğrencileri ağırladı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, liseden bu yıl mezun olarak girdikleri Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS), Türkiye sıralamasında ilk 100'de yer almayı başaran 7 Konyalı öğrenciyle bir araya geldi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, liseden bu yıl mezun olarak YKS'de ilk 100’de yer alan Konyalı öğrencilerle bir araya geldi. YKS’de ilk 100’e girerek Konya’nın gururu olan; Batuhan Sarıyıldız, Zehra Nur Aslaner, Rufeyda Yağcı, Şerife Büyükyılmaz, Halil Karabacak, Enes Sait Besler ve Semih Mert Yorul ile bir araya gelen Başkan Altay, sınavda gösterdikleri başarıdan dolayı hepsini ayrı ayrı tebrik etti. Başkan Altay, “Azimli, kararlı bir çalışma gerektiren çok zor bir süreçti. Bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum. İnşallah çok daha iyi yerlere gelirsiniz ama şehrimizi unutmayın. Genelde bir beyin göçü yaşanıyor ama Konya ile irtibatınızı kesmeyin. Gittiğiniz yerlerde de şehrimizi temsil ettiğinizi unutmayın” ifadelerini kullandı. Başkan Altay, ziyaretin sonunda başarılı öğrencilere dizüstü bilgisayar hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Karabacak: “Mesleki Eğitim Merkezleri önem arz ediyor”
YEREL HABERLER Başkan Karabacak: “Mesleki Eğitim Merkezleri önem arz ...
Koronavirüs tedavisi gören Çumra Belediye Başkanı Oflaz uyutuluyor
YEREL HABERLER Koronavirüs tedavisi gören Çumra Belediye Başkanı ...
Konya Tabip Odası Başkanı Çetin: Toplu organizasyonlar vaka sayılarını artırıyor
YEREL HABERLER Konya Tabip Odası Başkanı Çetin: Toplu ...
Kayıp gencin babası: Belki oyundaki arkadaşlarıyla gitmiştir
YEREL HABERLER Kayıp gencin babası: Belki oyundaki arkadaşlarıyla ...
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Konya’da kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ...
Öğretim üyesi kazada hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Öğretim üyesi kazada hayatını kaybetti
Türkiye'nin güneş enerjisi üretim üssü açılıyor
YEREL HABERLER Türkiye'nin güneş enerjisi üretim üssü açılıyor
Başkan Pekyatırmacı, en başarılı başkanlar arasında seçildi
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı, en başarılı başkanlar arasında ...
Ereğli'de cadde ve sokaklar asfaltlanıyor
YEREL HABERLER Ereğli'de cadde ve sokaklar asfaltlanıyor
Hüyük’teki kazada yaralanan sürücü de hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Hüyük’teki kazada yaralanan sürücü de hayatını ...
Beyşehir’de başarılı öğrencilere ödül
YEREL HABERLER Beyşehir’de başarılı öğrencilere ödül
Konya’da 1999 depremi anma etkinliği
YEREL HABERLER Konya’da 1999 depremi anma etkinliği
Yerde cüzdan bulma bahanesiyle dolandırmak istediler
YEREL HABERLER Yerde cüzdan bulma bahanesiyle dolandırmak istediler
Konyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Konyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Boks makinelerinden bozuk para çalan zanlılar tutuklandı
YEREL HABERLER Boks makinelerinden bozuk para çalan zanlılar ...
Seydişehir’de Kuğulu Parkta yangın paniği
YEREL HABERLER Seydişehir’de Kuğulu Parkta yangın paniği
Otomobil traktöre çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil traktöre çarptı: 2 yaralı
Sağlık çalışanının merdivenden düşme anı kamerada
YEREL HABERLER Sağlık çalışanının merdivenden düşme anı kamerada
Koronadan ölen kadının oğlu: Kendimi hiç bu kadar çaresiz hissetmedim
YEREL HABERLER Koronadan ölen kadının oğlu: Kendimi hiç bu kadar ...
16 yaşındaki Mahmut'tan haber alınamıyor
YEREL HABERLER 16 yaşındaki Mahmut'tan haber alınamıyor
Ereğli’de kumar ve aranan şahıslar operasyonu
YEREL HABERLER Ereğli’de kumar ve aranan şahıslar operasyonu
Konyaspor'da Jevtovic takımla çalışmalara başladı
YEREL HABERLER Konyaspor'da Jevtovic takımla çalışmalara başladı
Yabani tavşan avına ceza
YEREL HABERLER Yabani tavşan avına ceza

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X