Çumra Belediye Başkanı Oflaz korona virüsten hayatını kaybetti

Korona virüse (Covid19) yakalanan Konya'nın Çumra İlçe Belediye Başkanı Halit Oflaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye gittiğini, korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan ve cuma günü ağırlaşan tablo ile entübe edilen Başkan Oflaz, cumartesi ve pazar günü diyaliz, plazma tedavisi, ilaçlar ve verilen kan ürünleri ile tedaviye yanıt verdi. Başkan Oflaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Sağlık Bakanı Koca'dan taziye mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter'den taziye mesajı paylaştı. Bakan Koca mesajında, "Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, Covid19 tedavisi gördüğü Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Genç fakat hastalığı ağır yaşayanlardandı. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kurallara uyarak acı haberleri azaltalım" dedi.



Halit Oflaz'ın öz geçmişi

Halit Oflaz, 1 Nisan 1975 tarihinde Çumra ilçesi Büyükaşlama köyünde doğdu. Oflaz, 15 Aralık 2000 tarihinde Çumra Yenisu Belediyesi'ne atandı ve Yenisu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü görevini yürüttü. 2004 2009 yılları arasında Çumra Belediyesi İşletme Müdürlüğü, 20092010 yıllarında Antalya Belek Belediyesi İşletme Müdürlüğü, 2010 2019 yılları arasında Selçuklu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde görev yapan Oflaz, 12 Kasım 2018 tarihinde AK Parti Çumra Belediye Başkanı aday adayı olmak için görevinden istifa etti. Halit Oflaz, 31 Mart 2019 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Çumra Belediye Başkanı seçildi. Lisans Kamu Yönetimi ve ön lisans Yerel Yönetimler Mezunu olan Oflaz, 4 çocuk babasıdır.

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