Doç. Dr. Tanrıkulu: “Kolon kanserini en erken evrede yakalayabiliriz”

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Yusuf Tanrıkulu, toplumda sık olarak görülen kolon kanserinin gaitada yapılan gizli kan testiyle en erken evrede tanısının koyulabileceğini belirterek, 50 yaşından sonra kadın erkek herkesin testleri yaptırmasını önerdiklerini, ailesinde bağırsak hastalığı olanların ise 40 yaşından itibaren 2 yılda bir testleri yaptırmasının gerektiğini söyledi.

Medicana Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Yusuf Tanrıkulu, kolon kanserinin toplumda oldukça yaygın görülen bir kanser türü olduğunu söyledi. Gaitada gizli kan testinin kolon kanserinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Doç. Dr. Yusuf Tanrıkulu, “Türkiye şartlarında ise 50 yaşından sonraki tüm bireylerde hiçbir şikayeti olmasa bile 2 yılda bir gaitada gizli kan testi ya da 10 yılda bir kolonoskopi ile kolon kanser tanısını en erken evrede yakalayabiliriz. Gaitada gizli kan testi Türk toplumunda Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), tüm sağlık kuruluşları tarafından yapılabilmekte ve sonucu anında ortaya çıkabilmektedir. Sonucu pozitif olan bireylere anında bir üst merkeze gönderilerek kolonoskopi yapılması önerilmekte, sonucu negatif olan bireylere ise yine iki yıllık takiplerle gaitada gizli kan testleri yaptırması gerekmektedir. Bu testler tamamen ücretsizdir. Gaita gizli kan testi adından anlaşılacağı gibi gizli kan, gözle görülen bir şey değil zaten gözle görülen bir kan olduğunda doğrudan sağlık kuruluşuna başvurup bunun analiz edilmesi lazım. Biz, bu testi hiçbir şikayeti olmayan, herhangi bir kanama, şişkinlik, kabızlık şikayeti olmayan hastaların 50 yaşından sonra 70 yaşında kadar 2 yılda bir mutlaka yaptırmasını öneriyoruz. Amacımız zaten kanseri en erken evrede yakalamak. Zaten kanama başladıktan sonra kanser oluşmuş, ileri evreye geçmeye başlamış demektir zaten” ifadelerini kullandı.



Ailesinde kalın bağırsak kanseri olanlar testleri daha erken yaptırmalı

Doç. Dr. Tanrıkulu, "Tüm bireyler için söylüyorum 50 yaşından sonra kadın erkek fark etmeksizin 2 yılda bir gaitada gizli kan testlerini, 10 yılda bir de 70 yaşında kadar endoskopiyle kalın bağırsağının tamamen incelenmesi önerilmektedir. Ama bu hiçbir şikayeti olmayan hastalar için. Eğer hastanın kanama, şişkinlik, kabızlık gibi herhangi bir şikayeti varsa anında bir sağlık kuruluşuna başvurup ilgili testlerin yapılması gerekiyor. Yine ailesinde kalın bağırsak kanseri öyküsü olanlar, bağırsak hastalığı olanlar 50 değil 40 yaşından sonra testleri 2 yılda bir yaptırması gerekmektedir” diye konuştu.

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