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Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, son yolculuğuna uğurlandı

DHA

Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, son yolculuğuna uğurlandı


Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)KONYA'da, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz (46), gözyaşları arasında toprağa verildi. Baba Salih Oflaz, oğlunun tabutunu sarılıp, öptü. 
Çumra Belediye Başkanı AK Parti'li Halit Oflaz, 3 Ağustos günü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede koronavirüs teşhisi konulduğunu, sağlık durumunun iyi olduğunu, tedavisinin devam ettiğini açıkladı. Ancak daha sonra durumu ağırlaşan Oflaz, Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakım servisine alındı. Entübe edilen ve tedbir amaçlı uyutulan Başkan Oflaz, gece yarısı doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.
TOPRAĞA VERİLDİ
Başkan Halit Oflaz'ın cenazesi, hastanedeki işlemlerin ardından Hacı Veyis Camii'ne getirildi. Öğle namazı öncesi kılınan cenaze namazına Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile çok sayıda kişi katıldı.
Koronavirüs tedbirlerine uyularak kılınan cenaze namazının ardından baba Salih Oflaz, oğlunun tabutunu sarılıp, öptü. Belediye Başkanı Halit Oflaz, gözyaşları arasında Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi.
BAKAN KOCA'DAN MESAJ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, COVID-19 tedavisi gördüğü Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Genç fakat hastalığı ağır yaşayanlardandı. Kendisine Allah´tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kurallara uyarak acı haberleri azaltalım "ifadesini kullandı.
HALİT OFLAZ KİMDİR?
1974 yılında Çumra'da dünyaya gelen Halit Oflaz, Konya Karatay Lisesi´nden mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü´nde ön lisans, Kamu Yönetimi Bölümü´nde  lisans eğitimi aldı. 2000 yılında Çumra Yenisu Belde Belediyesi´nde yazı işleri müdürü olarak göreve başladı. 2004 yılında Çumra Belediyesi İşletme Müdürlüğü, 2010-2018 yılları arasında ise Selçuklu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, Gelirden Sorumlu Emlak Şefliği görevlerinde bulundu. 2019´daki yerel seçimlerde AK Parti'den Çumra Belediye Başkanı oldu. Oflaz, evli ve dört çocuk babasıydı.
DHA-Genel Türkiye-Konya Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ
2020-08-19 12:29:50

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