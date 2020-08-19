Başkan Oprukçu: “Her zaman eğitime destek olmaya devam edeceğiz”

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, eğitime destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Metin Kıratlı Özel Eğitim Meslek Okulunda belediye ekiplerinin yürüttüğü çalışmaları yerinde inceledi. Okulun etrafındaki çalışmaların ardından yolunun da asfaltlanacağını belirten Başkan Oprukçu, “İlçemize Metin Kıratlı tarafından güzel bir okul kazandırıldı. Metin Kıratlı’dan, vesile olanlardan ve bağışta bulunanlarda Allah razı olsun. Bu eğitim yuvası inşallah kardeşlerimizin, evlatlarımızın hizmet almalarına vesile olacak. Bizler de ekiplerimizce etrafındaki yolun asfaltını, kanalizasyon çalışmamızı bitirdikten sonra yapacağız. Eğitime bundan önce olduğu gibi bundan sonra da destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

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