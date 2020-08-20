Esentepe Koleji ‘Okulum Temiz’ belgesi aldı

Konya’daki eğitim kurumlarından Esentepe Koleji, “Okulum Temiz” belgesini alarak yeni eğitim öğretim dönemi hazırlıklarını tamamladı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolüne” başvurarak yapılan denetimi başarı ile tamamlayan eğitim kurumu, “Okulum Temiz” belgesini aldı.

Konya’da ilk, Türkiye’de ikinci olan belge ile pandemi sürecinde de eğitime hazır olduğunu gösteren okul, öğrencileriyle buluşmayı bekliyor. Alınan belge ile, sesli anons sistemi ders saatinden önce ve teneffüslerde sürekli devrede olacak. Maske, hijyen standı kullanımı ve özellikle küçük yaştaki öğrencilerin zorlandıkları noktalarda öğretmenlerinden yardım istemeleri gibi konularda her türlü hazırlıklar tamamlandı. Okul içindeki çöp kutularının, el değmeden kullanılabilmesi için, kapaklı ve pedallı olması sağlandı.

Koridorlardaki bilgilendirici tabelalarla uyarılan öğrencilerin sınıftaki oturma düzenleri de sosyal mesafe kuralı göz önüne alınarak planlandı. Öğrenciler arasında mutlaka bir sıralık boşluk bırakıldı. Bu çerçevede öğrencilerin oturdukları yer sabit olacak ve yer değişikliği yapılamayacak. Sınıflardaki askılıklar sosyal mesafe kuralına uygun hale getirilecek. Önlemler, öğretmenler odasında da geçerli olacak. Öğretmenler odasındaki koltuklar sosyal mesafe kuralına uygun şekilde aralıklı olarak yerleştirilecek. Öğretmenler veli ya da öğrencilerle görüşmelerini öğretmenler odasında değil, oda dışında yapacaklar. Kantin, spor salonu, yemekhane gibi bütün sosyal alanlarda öğrencilerin sosyal mesafeleri koruması titizlikle sağlanacak.

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