Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Konyaspor, 10 Ağustos’ta başladığı Süper Lig’in 20202021 sezonu hazırlıklarına sabah yaptığı antrenman ile devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen çalışma, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra 5’e 2 pas çalışması ile devam etti. Futbolcular saha içerisine kurulan parkurlarda gruplar halinde çabukluk çalışması yaptı. Antrenmana takımdan ayrı çalışan ve tedavisine devam edilen Paolo Hurtado dışında tüm futbolcular katıldı.Antrenman turnuva maçları ile sona erdi.

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